Reisemarkt in Mannheimer Maimarkthalle: Viel Auswahl für die schönste Jahreszeit

Ob Neuseeland, Namibia, Asien oder die Südsee – die Reiselust scheint ungebrochen: Diesen Eindruck erweckte zumindest der Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz in der Maimarkthalle. Die Besucher kamen an allen vier Tagen in Scharen. Darunter waren sicherlich einige, die sich die Angebote lediglich ansehen und nicht unbedingt sofort eine Reise buchen wollten.

Andere kommen schon seit Jahren, um

...