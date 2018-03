Reisen trotz kranken Herzens?

Anzeige

Darf man mit einem schwachen Herzen ins Flugzeug steigen, in weit entfernte Klima- und Zeitzonen reisen, die Pillen gegen Reisedurchfall trotz der Herzmedikamente nehmen? Weil sich all diese Fragen in jedem Frühjahr vor der Urlaubszeit häufen, stellt Markus Haass seine nächste Veranstaltung der Reihe „Herzensangelegenheiten“ unter das Thema „Herz und Reisen“. Dem Chefarzt für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizinsowie Ärztlichen Direktor des Theresienkrankenhauses ist es Herzensangelegenheit, Patienten wie Angehörige zu informieren, was bei Herz- und Kreislauferkrankungen im Hinblick auf Langstreckenflüge oder lange Autofahrten bei Urlaubsreisen, Thromboseprophylaxe, Zeitzonenwechsel, klimatische Gegebenheiten und landestypische Esskulturen zu beachten ist.

Dazu lädt er am Mittwoch, 21. März ab 19 Uhr in den Festsaal der Klinik in der Bassermannstraße 1 ein, wo er Hinweise und Tipps gibt sowie Fragen beantwortet. Der Vortragsabend ist die Auftaktveranstaltung zur Vortragsreihe „Herzensangelegenheiten“, die einmal im Quartal vom Theresienkrankenhaus und der Deutschen Herzstiftung durchgeführt wird. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/4 24 42 68 oder per E-Mail sek.kar@theresienkrankenhaus.de ist erwünscht.