Reiserückkehrer machen von Testangeboten Gebrauch

Mannheim.Die Anzahl der offiziell bestätigten, akut mit dem Coronavirus angesteckten Personen ist am Dienstag (Stand 16 Uhr) um 14 angestiegen. Dies teilte die Stadt Mannheim mit. Damit sind derzeit 62 Menschen in der Stadt mit dem neuartigen Virus infiziert. Die Anzahl der Genesenen beträgt 571. Im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind in Mannheim 13 Personen. Seit Beginn der Pandemie haben sich

...