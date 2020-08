Reiserückkehrer und Pädagogen im Blick

Dem Gesundheitsamt wurden bis gestern Nachmittag, 16 Uhr, neun weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 740. Bei ihnen handelt es sich laut Stadt fast ausschließlich um Infizierte, die von einer Reise zurückgekehrt sind, oder enge Kontaktpersonen von bereits positiv getesteten Patienten. Das Gesundheitsamt ermittle grundsätzlich die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, nehme Kontakt mit diesen auf und begleite sie während der häuslichen Quarantäne. Bislang sind in Mannheim 632 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 95 akute Fälle.

Wie am Samstag berichtet, bietet die Stadt gemeinsam mit dem Universitätsklinikum von Montag, 31. August, bis Mittwoch, 30. September, zusätzliche Corona-Testmöglichkeiten dezentral in verschiedenen Mannheimer Stadtteilen an. Am Donnerstag nennt die Verwaltung weitere Details. Die Zusatztests beginnen am 31. August in der „Turnhalle plus x“ an der Jungbuschschule, vom 1. bis 4. September gibt es das Angebot in Schönau, Rheinau, Waldhof und Vogelstang. Jeweils von 8.30 bis 16 Uhr steht der Service Reiserückkehrern sowie Mitarbeitern von Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Die genauen Orte und Termine stehen im Internet unter der Adresse bit.ly/31AcIfX. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.08.2020