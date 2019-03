Vulkane, Geysire, Wasserfälle, Lavafelder, grüne Hänge, Felsküsten und gewaltige Gletscher bieten spektakuläre Naturschauspiele in bezaubernden Lichtspielen. Der Reisevortrag über Island von Markus Sprengler am Dienstag, 12. März, im ADAC Haus am Friedensplatz entführt die Besucher auf eine virtuelle Rundreise durch die faszinierende Insel im Nordatlantik. Der etwa 90-minütige Vortrag beginnt um 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Getränke und Snacks sind im Eintrittspreis von drei Euro für ADAC Mitglieder oder fünf Euro für Nichtmitglieder enthalten. Eine Anmeldung ist aus Platzgründen unter Tel. 0621/41 00 19 40 oder per Mail unter reise.mannheim@nba.adac.de erwünscht. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.03.2019