Reißinsel wieder ab 1. März gesperrt

Auf der Reißinsel leben seltene Tier- und Pflanzenarten. Um insbesondere die Vögel zu schützen, wird das Gebiet jedes Jahr ab 1. März bis einschließlich Juni gesperrt. „In den vier Monaten können die dort lebenden Tiere ihren Nachwuchs großziehen. Auch die Vegetation kann sich regenerieren“, so die Mitteilung aus dem Rathaus. Die Reißinsel ist eine der letzten natürlich vorkommenden Rheinauen im Oberrheingebiet. Weil sie auch außerhalb der jährlichen Sperrzeit ein wichtiger Rückzugsort für Vögel ist, sollten sich Besucher unbedingt an die Regeln für das Naturschutzgebiet halten: die Wege beim Spazierengehen nicht verlassen, Fahrräder und Hunde nicht in das Schutzgebiet mitnehmen, wie die Stadt erinnert. tan/red