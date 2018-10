Reizgas ins Gesicht gesprüht

Ein Duo hat in der Neckarstadt eine Frau und einen Mann eingegriffen. Da sich die Fälle sehr ähneln und wenige Stunden nacheinander passierten, geht die Polizei zunächst von denselben Tätern aus. Wie die Beamten gestern mitteilten, ereignete sich der erste Vorfall am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr. Eine 54-jährige Mitarbeiterin des Universitätsklinikums wurde demnach auf dem Nachhauseweg im Bereich der Kinderklinik überfallen. Die Frau lief den Treppenaufgang zur Friedrich-Ebert-Straße hinauf, als ihr zwei Unbekannte entgegenkamen. Unvermittelt sprühten sie der Frau Reizgas ins Gesicht und entrissen ihr die über die Schulter getragene Handtasche sowie einen Einkaufsbeutel mit Dienstkleidung. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Eine Personenbeschreibung konnte sie nicht abgeben. In ihrer Tasche befanden sich Dokumente und zwei Geldkarten, teilt die Polizei mit.

Das zweite Mal schlug das Duo in derselben Nacht um 3.30 Uhr zu. Auch diesmal überfielen die zwei Räuber in der Riedfeldstraße/Höhe Lupinenstraße einen Mann. Dieser saß wartend auf einer Bank, als zwei Männer auf ihn zukamen und ihm ebenfalls Reizgas ins Gesicht sprühten. Danach griff ihm das Duo in die Hosentasche und entwendete den Geldbeutel. In diesem befand sich nur der Personalausweis des Geschädigten. Auch hierbei gibt es nach Angaben der Polizei keine Täterbeschreibung.

Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise hält es die Kriminalpolizei allerdings für möglich, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte. Zeugen werden gebeten, die Ermittler des Dezernats für Raubdelikte des Kriminalkommissariats in Mannheim unter Telefon 0621/1 74-44 44 anzurufen. ena/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018