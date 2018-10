Rekord aus Mannheim gemeldet

Das traumhafte Wochenendwetter hat Mannheim kurzzeitig einen Rekord beschert. Am Samstagnachmittag wurden hier 27 Grad gemessen. So viel wie nirgendwo sonst in Baden-Württemberg, meldete der Deutschen Wetterdienstes (DWD). Gestern mussten sich die Meteorologen allerdings korrigieren: In Waghäusel sei es noch ein halbes Grad wärmer gewesen.

Bundesweit am heißesten war es laut DWD am Samstag im nordrhein-westfälischen Tönisvorst (am Niederrhein im Kreis Viersen). Dort zeigte das Thermometer 28,6 Grad. Damit sei der höchste jemals an einem 13. Oktober gemessene Wert erreicht worden. Diesen Rekord hielt bisher das rheinland-pfälzische Deuselbach (Landkreis Berndkastel-Wittlich) mit 27,8 Grad im Jahr 2001. Für einen neuen historischen Monatsrekord reichte es nach DWD-Angaben jedoch nicht: Am 7. Oktober 2009 hatte das Thermometer im baden-württembergischen Müllheim 30,9 Grad angezeigt.

Es bleibt sommerlich

Im Mannheimer Stadtbild machte sich das herrliche Wetter am Wochenende jedenfalls mehr als bemerkbar. Parks, Flussufer, Straßencafés waren am Wochenende ebenso gefüllt wie Spaziergängerwege, Radfahrer- und Joggingstrecken. Noch bis in die Abendstunden blieb es sommerlich warm, man sah viele Menschen mit kurzen Hosen und Flipflops – und das Mitte Oktober.

Auch zum Start in die neue Woche soll das goldene Oktoberwetter anhalten. Nachts und morgens müssen vor allem Autofahrer aber aufpassen: Mancherorts kann es sehr neblig werden.

Und einen Rekord verzeichnete die Stadt bereits am Freitag: Da wurden hier 26,5 Grand gemessen, ein neuer Spitzenwert für diesen Tag. Seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1949 war es in Mannheim an einem 12. Oktober niemals mehr als 23 Grad warm. sma/dpa

