Rekord bei Spenden und Anträgen

545 660,47 Euro sind bisher auf dem Spendenkonto des „MM“-Hilfsvereins eingegangen. Vor einem Jahr lag der Kontostand am Tag vor Weihnachten bei 323 098,75 Euro. „Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rund 60 Prozent und das höchste Ergebnis in der Vereinsgeschichte,“ freut sich Matthias Bretschneider, der Geschäftsführenden Vorsitzenden des „MM“-Hilfsvereins. Er musste mit seinem kleinen Team „eine unerwartete Ausweitung des Geschäftsumfanges“ bewältigen: „Sowohl die Gewährung von Hilfen als auch der Spendenzufluss erreichten historische Dimensionen.“

In beiden Fällen schuld: das Coronavirus. Weil viele Benefizveranstaltungen, darunter das Blumpeterfest des Feuerio, wegfielen, fürchtete der Hilfsverein einen drastischen Einbruch bei den Einnahmen. Doch dann habe die Bevölkerung „ein überwältigendes und befreiendes Zeichen des Mitgefühls und der Solidarität gesetzt“, so Bretschneider erleichtert. So haben überzeugte Freunde des Blumepeterfests auch ohne Fest gespendet – darunter mit 6000 Euro die BW Bank an der Spitze.

Bauhaus an der Spitze

Die größte Einzelspende stammt erneut mit 50 000 Euro von Bauhaus, gefolgt von 20 000 Euro von Diringer & Scheidel und 10 000 Euro von Stefan Dietz. 25 000 Euro kamen zum Ausgleich besonderer Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie von der Marie-Luise und Norman Stassen-Stiftung. Der Anteil der Großspender liegt aber bei nur 42 Prozent. „Der Anstieg ist von der Breite der Bevölkerung getragen“, hebt Bretschneider hervor. Zwar hat sich die Einzahlung von Barspenden im „MM“-Kundenforum etwa halbiert. Dafür zahlte sich aus, dass die 500 treuesten Einzelspender einen Brief mit Überweisungsbeleg erhielten und zudem dem „MM“ am ersten Advent ein Überweisungsträger beilag, der sehr intensiv genutzt wurde.

Bereits zu Ostern hatte die „MM“-Aktion 55 000 Euro in Form von Barzuwendungen und Gutscheinen an 2200 Kinder und alte Menschen ausgeschüttet. Dank der Hilfe eines Sponsors konnten zudem 1300 hochwertige Mal- und Rätselbücher versandt werden, dazu für die Eltern ein eigens erstelltes Merkblatt mit Tipps zur Bewältigung der Krise.

Auch Anträge abgelehnt

Im Advent wurden 2715 Anträge auf Weihnachtsbeihilfe bearbeitet – ein Anstieg gegenüber dem schon hohen Vorjahresniveau um 15 Prozent. In rund 75 Prozent wurde die Hilfe auch gewährt, aber einige Anträge eben auch nach genauer Prüfung der Bedürftigkeit abgelehnt.

Im gesamten Jahr 2020 gingen 403 Anträge auf Einzelfallhilfe beim Hilfsverein ein – ein Anstieg um 19 Prozent und einer der höchsten Werte der Vereinsgeschichte. Dazu waren über 100 Beratungsgespräche, wegen Corona teils auch längere Telefonate, erforderlich. 215 (Vorjahr 205) Einzelfallhilfen mit einem Gesamtwert von 65 000 Euro hat die „MM“-Aktion bewilligt – meist ein paar hundert Euro, in einem sehr speziellen Fall einer Krebserkrankung bis zu 2000 Euro. Corona wirkte sich auch da aus: „Die Notlage der Bedürftigen verschärfte sich in vielerlei Hinsicht“, so Bretschneider. Die ganztägige Betreuung der Kinder in eigenen Räumen und Homeschooling belastete die knappen Haushaltsbudgets, hinzu kamen zusätzlicher Bedarf an Hygieneartikeln und der Wegfall von Minijobs und damit von Verdienstmöglichkeiten.

Info: Dossier unter morgenweb.de/wwh

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020