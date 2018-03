Rekord beim Frühlingsball

Anzeige

Erstmals OB-Grußwort

Das bekräftigte Oberbürgermeister Peter Kurz. In den Vorjahren sonst „nur“ als Ballgast da, sprach er erstmals ein Grußwort und versicherte, die Jüdische Gemeinde habe einen festen Platz in der Stadtgesellschaft – was nicht nur der Ball zeige. Zugleich gratulierte er der Gemeinde, „was sie mit viel Herzblut auf die Beine stellen“. Dem schloss sich gerne Maren Steege, Repräsentantin in Baden-Württemberg vom Generalkonsulat des Staates Israel an.

Aber dann war kein Halten mehr: Zu „Hava Nagila“ strömten die Gäste auf die Tanzfläche, und dort blieb es dann eng bis weit nach Mitternacht. „Ihr seid super“, lobte Emma Rintel, die mit ihrer Band jährlich für herhervorragende Stimmung sorgt, das Publikum – nicht nur beim Hora, dem Nationaltanz Israels. „Hier ist unser Zuhause“, schwärmte die hervorragende Entertainerin, die mit ihren Musikern stets mit einem enorm breiten Repertoire an moderne Hits und Evergreens begeistert.

Zum Abkühlen in Tanzpausen gab es ein von Giampaolo Da Col vom Eiscafé „Cortina“ spendiertes kostenloses Eis. Die von Susanne Benizri-Wedde, Jasmin Fritsch und Marlis Studniberg mit Hilfe vieler Sponsoren zusammengestellte große Tombola brachte wieder einen hohen Erlös für die Sozialarbeit der Gemeinde. Die aufwendige, liebevolle Frühlings-Dekoration von Jasmin Fritsch, diesmal ganz in zartem Altrosa mit schönen Arrangements aus rosa Rosen, Tulpen, Freesien und Löwenmäulchen ließ einen völlig vergessen, dass es draußen schneite und ein eisiger Wind blies.

