Rekordbesuch beim Stadtfest

Mannheim.Mit einer Rekordbesucherzahl rechnen die Veranstalter des Mannheimer Stadtfests. Das sagte Thomas Sprengel, Geschäftsführer der städtischen Tochter Event und Promotion, bei der Zwischenbilanz. Die Polizei gab die Besucherzahl am Freitag und Samstag mit jeweils 120 000 an, heute wird mit mindestens 80 000 Menschen gerechnet. "Damit sind wir deutlich bei über 300 000", so Sprengel. Sehr zufrieden äußerten sich ebenso Vertreter der Bühnen und Standbetreiber. Polizei und Malteser meldeten keine besonderen Vorkommnisse. Am Freitagabend gab es zwei Gewahrsamnahmen, am Samstag gar nichts. "Äußerst positiv" sei die Bilanz aus Sicht der Polizei, so deren Einsatzleiter Oliver Metzger. "Für die Anzahl Leute ist das nichts", so Malteser-Einsatzleiter Hermann Nahm. Erstmals seit vielen Jahren musste wegen des starken Andrangs der Gäste am Freitagabend die Fahrbahn Richtung Norden vor dem Wasserturm gesperrt werden. Am Samstag reichte sogar das nicht, auch ein Fahrstreifen Richtung Süden wurde dichtgemacht, damit das Publikum Platz hat. Noch bis heute Abend wird vom Paradeplatz bis zum Wasserturm gefeiert. Das Kinderfest auf den Kapuzinerplanken endet 18 Uhr, das Programm auf den Bühnen um 21 Uhr, Ausschankschluss ist 22 Uhr.

„Das Musik- und Kulturprogramm für die ganze Familie wurde wieder einmal gut angenommen. Die regionalen Künstler sorgten für eine tolle Stimmung und die Bühnen-Acts, die heute noch anstehen, werden sicherlich daran anknüpfen. Um ein solch abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen zu können, bedarf es engagierter Partner und Sponsoren. Ihnen danke ich für ihr langjähriges Engagement“, resümiert Thomas Sprengel. Einschränkungen aufgrund der Neugestaltung der Planken gab es so gut wie keine, lediglich der Bereich um die Quadrate P 5 und P 6 musste abgesperrt bleiben. Die Bauarbeiten ruhten über das Stadtfestwochenende. Außerdem gab es im Vergleich zum Vorjahr mehr Platz, sodass zehn zusätzliche und damit über 70 Stände in den Planken und 15 auf dem Kunsthandwerkermarkt gestellt werden konnten.

Bis heute Abend hält das Bühnenprogramm noch einige Highlights bereit: Auf der Bühne der Privatbrauerei Eichbaum am Wasserturm werden am Sonntagnachmittag die jungen Talente der Popakademie Baden-Württemberg im Rampenlicht stehen und eigene Songs performen. Schon am Samstagabend haben sie auf dem RNF-Truck am Paradeplatz gemeinsam mit dem Top-Act Jason Wright ihr musikalisches Können unter Beweis gestellt. Danach sorgt das „Mark Selinger Duo“ mit eigenen Stücken und Covermusik der Richtungen Indie-Pop und Pop-Rock für Stimmung auf der Eichbaum-Bühne. Das Finale wird ab 19 Uhr „RockXn“ bestreiten. Das Repertoire der fünf Musiker aus der Pfalz reicht von Sixties-Rock von den Beatles und Elvis Presley über Rock-Klassiker wie Songs von Eric Clapton bis hin zu aktuellen Nummern aus den Charts.