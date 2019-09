Rekordzahl im Spiegelzelt

Sieben Wochen vor dem Start in die neue Palazzo-Saison am 23. Oktober vermelden die Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann einen Vorverkaufsrekord. Mehr als 20 000 Palazzo-Fans haben sich ihre Plätze im Spiegelpalast für die neue Show gesichert. „Das sind jetzt schon gut 5000 Tickets mehr als zum vergleichbaren Zeitpunkt in der vergangenen Spielzeit“, betont Spachmann. „Wir sind überwältigt von diesem Vertrauensvorschuss und werden unser Publikum mit einer Energie geladenen, atemberaubenden Show begeistern“, kündigt Balschbach an.

„Verdammt schön“ sind in der neuen Show nicht nur die neun Tänzerinnen, die mit ihren opulenten Kostümen längst zum Markenzeichen des Palazzo avanciert sind. „Umrahmt vom Ambiente des Spiegelpalasts und begleitet von einem exquisiten Vier-Gang-Gourmet-Menü aus der Ideenschmiede von Sterne-Koch Harald Wohlfahrt werden spektakuläre Showacts in einer spannenden Inszenierung die Gäste zum Staunen bringen“, so Balschbach: „36 preisgekrönte Künstler aus aller Herren Länder und allesamt die besten ihres Fachs zünden ein Feuerwerk der guten Laune und beeindrucken mit unglaublichem akrobatischem Können.“

Menü von Harald Wohlfahrt

Für den Gaumenschmaus ist dabei der Gourmetkünstler Harald Wohlfahrt zuständig. „Das diesjährige Vier-Gang-Gourmet-Menü trifft dabei mit seiner Optik und den vielfältigen Geschmacksvariationen voll ins Schwarze“, so Spachmann.

Tickets für Show und Menü gibt es ab 75 Euro unter der Hotline 01805 / 60 90 30. Die Show beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen beginnt die Show bereits um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Montags sowie am 24. Dezember und am 1. Januar 2020 ist spielfrei. mai

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.09.2019