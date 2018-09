Renaissance eines Denkmals

Die schwere Tür zum Lokschuppen öffnet sich. Als sie sich schließt, ist auf einmal alles anders. Der Baustellenlärm des Glücksteinquartiers ist verstummt. Ebenso die vorbeirasenden Autos auf der B 36. Man steht plötzlich inmitten einer anderen Atmosphäre.

Es ist eine Welt, die aus zwei Jahrhunderten besteht. Der Architekt Matthias Jarcke hat ein denkmalgeschütztes Bauwerk mit einem Büro vereint. Er spielt in seiner Konstruktion mit den alten Teilen des Lokschuppens von 1872 und dem Alltag im Jahr 2018. Genauer mit dem Büroalltag eines Architektenbüros, in dem „New Work“, zu Deutsch „Neues Arbeiten“ gelebt wird. „Mir ging es darum, das Gebäude zu aktivieren“, sagt Jarcke. Es liege so zentral an der Eingangsschneise des Hauptbahnhofes, den jeden Tag viele Züge mit vielen Insassen passierten. Es müsse mehr gesehen werden – auch mit der Verbindung „Ah, ich bin in Mannheim“, findet Jarcke. Mit dem runden Glasfenster, den charakteristischen Toren und der rötlichen Fassade soll es ein Bezugspunkt an diesem schnelllebigen Ort werden.

Engagierte Menschen vor Ort

Lange hatten einige Mannheimer, etwa die Bürger-Interessengemeinschaft-Lindenhof (BIG), für den Erhalt des Lokschuppens und des dazugehörigen Ensembles – bestehend aus Vorplatz und Werkstattgebäude – gekämpft. Es gab eine Zeit, da sollte alles abgerissen werden. „Auch durch die Unterstützung der Stadt konnten die Gebäude unter Denkmalschutz gestellt werden“, berichtet von Marc-Oliver Kuhse vom Vorstand der BIG. Für sie und für den Lindenhof ist die Sanierung von großer Bedeutung. „Die Geschichte der alten Bahninsel bleibt damit begreifbar und sichtbar“, sagt Kuhse. Architekt Jarcke hatte sich gemeinsam mit Unternehmern Dirk Kuchenbuch und Martin Köster (P. Krücken Organic GmbH) als Investoren beworben. Sie erhielten den Zuschlag von der Stadt und haben heute ihre Büroräume im Schuppen. Jarcke war es wichtig, den Platz zwischen den Gebäuden öffentlich zugänglich zu machen und zu beleben – auch im Sinne der Stadt. Im Werkstattschuppen wird Gastronomie einziehen.

Der Lokschuppen ist ein Mikrokosmos, in dem Tradition und Moderne verschmelzen. Im Teil des Architekturbüros sind die Spuren der Zeit am Holzgebälk zu erkennen. „Die Balken wurden nur geputzt, nicht geschliffen“, erklärt Jarcke. Die auffällige Stützbalkenkonstruktion gibt dem Schuppen das gewisse Etwas. Erhalten ist auch viel Glas aus vergangener Zeit. Hier erkennt man deutlich Rußspuren. Jarcke wollte die Hülle mit all ihren Spuren der Zeit konservieren. Daher hat sein Team hier minimal saniert, die Fassade beispielsweise nur geputzt, nicht verändert.

Auffallend ist die Linienführung des Bauwerks: Parallel zu den Bahngleisen verlaufen die dominierenden Kanten des Raums. „Das ist unsere Hommage an den Bahnhof, wir haben hier versucht, das Element ‚Gleise’ zu verarbeiten“, erzählt Jarcke. In Zeiten, in denen klassische Arbeitsräume und -modelle hinterfragt werden, hat er seine Büroräume diesem Denken angepasst. In den Außenbereichen des Raumes wird gearbeitet. Der Mittelbereich, mit einer langen Tafel in der Mitte des Schuppens, angeordnet wie Schienen, steht für Kommunikation. Obwohl viele Leute auf vielen Ebenen arbeiten, ist es ruhig. Das liegt auch daran, dass überall Schallabsorber eingebaut sind – zum Beispiel als Filz auf den Lampen. Es ist nicht nur der Schall, der für die besondere Raumstimmung sorgt. Es ist auch das Licht. Jarcke zeigt nach oben, ein Fenster ist geöffnet und das Tageslicht fällt herein. Es sieht plötzlich ungewöhnlich grau und trüb aus. Wendet man den Blick, fällt auf, wie klar das Licht im Raum ist. Kleine Lamellen brechen es und lassen es klar erscheinen. Auch sie sorgen dafür, dass Altes in neuem Glanz erstrahlt.

