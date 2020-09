Rennen abgesagt

Der Franklin Meilenlauf kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilte die MWS Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP) mit. Die Corona-Beschränkungen ließen aktuell eine Veranstaltung in der gewohnten Form nicht zu, heißt es. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, aber „Vernunft und Verantwortung“ für Läufer und Zuschauer stünden „natürlich im Vordergrund“.

„Wir blicken jedoch optimistisch in die Zukunft und können nächstes Jahr im neu angelegten Woods Memorial Stadion den Zieleinlauf präsentieren‘‘, betont MWSP-Geschäftsführer Achim Judt. Seit 2016 gibt es den Meilenlauf, der über die Konversionsflächen Spinelli, Taylor und Franklin führt und teilhaben lässt an städtebaulichen Entwicklungen im Nordosten . Der Meilenlauf hat sich im Herbst neben dem Staffel-, 9-Meilen und Kinderlauf als Mannheimer Herbst-Halbmarathon etabliert. Darauf sei man stolz und hoffe deshalb, nächstes Jahr wieder an die Veranstaltungen anknüpfen zu können. red

