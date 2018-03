„Rennfahrer“ prallt gegen Wagen

Anzeige

Mannheim.Wohl nach einem Rennen ist ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes CLK in der Neckarstadt ins Schleudern geraten, gegen eine Baumschutzeinfassung und schließlich gegen ein geparktes Auto geprallt. Dabei entstanden nach Polizeiangaben von gestern 13 000 Euro Schaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Käfertaler Straße. Zeugen berichteten, dass der 18-Jährige beim Umschalten der Ampel in der Straße Schafweide mit durchdrehenden Rädern und hoher Geschwindigkeit nach links in die Käfertaler Straße gebogen war. Hinter ihm waren demnach drei weitere Autos, die an der Ampel durch Hupen und mehrfaches Gas geben im Leerlauf aufgefallen waren und die bei Grün ebenfalls beschleunigten – „was alles auf ein Beschleunigungsrennen hindeutete“, so heißt es im Polizeibericht. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.