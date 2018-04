Renommierter Psychiater zu Gast

Anzeige

Ein vielfach ausgezeichneter Wissenschaftler besucht die Redaktion des „Mannheimer Morgen“: Am Dienstag, 8. Mai, ist der Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim, Andreas Meyer-Lindenberg, zu Gast bei der „Blattkritik von außen“. Auch Leser können dabei sein.

Der Psychiater und Neurowissenschaftler Meyer-Lindenberg ist unter anderem Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina sowie der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Erforschung von Schizophrenie und Depression – ein hochaktuelles Fachgebiet: Der AOK-Bundesverband hatte im vergangenen Jahr festgestellt, dass die Ausfälle von Beschäftigten wegen psychischer Probleme in den vergangenen zehn Jahren um fast 80 Prozent zugenommen haben. Angesichts der Zahlen wächst die Bedeutung von Einrichtungen wie dem ZI. Meyer-Lindenberg ist seit 2007 Vorstandsvorsitzender des Instituts, zudem ist er Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Am 8. Mai wird der Professor den „Mannheimer Morgen“ ab 10.30 Uhr genauer unter die Lupe nehmen. Die „Blattkritik von außen“ ist eine Aktion der Zeitung, bei der seit Anfang 2015 alle drei Monate Prominente aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport in die Redaktion kommen und die Zeitung besprechen. Zuletzt waren unter anderem der Ökonom Christoph Spengel oder der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte dabei. Wir geben Ihnen als Leser die Möglichkeit, sich an der Blattkritik zu beteiligen. Dabei können Sie sagen, was Sie an dieser Zeitung und ihrem Internet-Auftritt (www.morgenweb.de) schätzen – aber auch, wo Sie Verbesserungsbedarf sehen. Melden Sie sich bei Interesse heute zwischen 10 und 11 Uhr unter der am Ende angegebenen Telefonnummer an oder schreiben Sie eine E-Mail. Nennen Sie uns Ihren Vor- und Zunamen, Ihre Adresse und Telefonnummer. Sagen oder schreiben Sie bitte auch, warum Sie teilnehmen wollen. Aus allen Anrufern und Schreibern losen wir maximal fünf Gäste aus.