Rentner bestohlen

In der Riedfeldstraße verschafften sich am Freitag gegen 17 Uhr ein bislang unbekannter Mann sowie eine Frau Zugang zur Wohnung eines Seniors und erbeuteten 160 Euro Bargeld. Nachdem der Geschädigte das Duo in seine Wohnung gelassen hatte, wurde er, laut Polizei, gefragt, ob er Geld wechseln könne. Daraufhin holte dieser seinen Geldbeutel und legte ihn auf den Tisch. Anschließend lenkte das Duo den Mann ab und entwendete den Geldbeutel samt 160 Euro Bargeld. Danach verließen sie die Wohnung.

Der Mann soll rund 45 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein, südeuropäisch aussehen und kurze dunkle Haare haben. Er trug einen Drei-Tage-Bart, dunkle Jeans und eine graue Jacke. Seine Komplizin europäischen Aussehens ist rund 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Sie trug dunkle Haare und helle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarstadt, Tel. 0621/33 01 0 zu melden. mor/pol

