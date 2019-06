Rentner gibt sich als Iraker aus

Auf dem Weg von Karlsruhe nach Mannheim ist am Dienstag im ICE 272 einen 69-jährigen Fahrgast ohne Fahrschein kontrolliert worden. Als Bahnmitarbeiter die Daten des Mannes für das Bußgeld aufnehmen wollten, wies sich der Mann mit dem Gabelstaplerschein eines 23-jährigen Irakers aus. Wegen der offensichtlich falschen Papiere wurde am Mannheimer Hauptbahnhof die Bundespolizei dazu gerufen.

Auch gegenüber den Beamten bestand der 69-Jährige darauf, dass die Personalien seine eigenen seien. Beim Überprüfen der Identität per Fingerabdruck auf der Polizeiwache stellte sich heraus, dass der Deutsche von den Staatsanwaltschaften Bremen, Bonn und Düsseldorf wegen besonders schweren Fall des Diebstahls, Diebstahls und Beförderungserschleichung gesucht wird. Sein Führerschein sollte in Dortmund eingezogen werden. Beim Durchsuchen fanden die Beamten keinen Führschein, jedoch eine Geldbörse mit Dokumenten und Papieren. Diese waren auf die Personalien des Irakers ausgestellt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der seine Geldbörse am selben Tag in der Regionalbahn von Emmendingen nach Freiburg verloren hatte. Die Geldbörse wurde sichergestellt. Den aus Plauen stammenden Mann erwartet eine Anzeige wegen Missbrauchs von Ausweispapieren, Betrugs, Unterschlagung und Beförderungserschleichung. pol/lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019