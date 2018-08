Rentner nach Gespräch bestohlen

Anzeige

Ein noch unbekannter Täter hat auf der Vogelstang einen 82 Jahren alten Mann in dessen Wohnung im Torgauer Weg bestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, habe der Täter sein späteres Opfer bereits am Freitagvormittag in einem Einkaufszentrum im Freiberger Ring kennengelernt und in ein Gespräch verwickelt. In diesem erzählte der Geschädigte, wo er wohne und dass er sein Erspartes in einer Geldkassette bei sich zu Hause aufbewahre. Als sich der 82 Jahre alte Mann wieder in seiner Wohnung befand, klingelte der Täter an der Wohnungstür und bat ihn, die Toilette benutzen zu dürfen. Das Opfer gewährte dem Täter daraufhin Zutritt zu seiner Wohnung.

Während sich der Senior anschließend auf dem Balkon aufhielt, nutzte der Unbekannte den unbeobachteten Moment und stahl die Geldkassette mit mehreren Tausend Euro und persönlichen Dokumenten. Er verließ daraufhin die Wohnung und flüchtete in eine noch unbekannte Richtung. Der Rentner stellte den Diebstahl erst einige Minuten später fest und verständigte die Polizei. Eine erste Fahndung blieb erfolglos.

Der Täter soll etwa 60 Jahre alt, zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß sein und eine normale Statur besitzen. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Hose, ein dunkles Jackett und einen dunklen Hut.