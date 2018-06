Reparaturarbeiten dauern an

Anzeige

29 Grad, strahlender Sonnenschein – und im Nichtschwimmerbecken des Herzogenriedbads herrscht betretene Stille. Kein Mensch genießt Abkühlung im Becken, stattdessen ist der Bereich mit Absperrband gekennzeichnet. Wie in der gestrigen Ausgabe berichtet, dürfen Nichtschwimmer- und Planschbecken derzeit nicht genutzt werden. Und daran hat sich einen Tag später noch nichts geändert.

„Es ist ein großer Schaden“, sagt Marco Magin, stellvertretender Sachgebietsleiter der Schwimmbäder, nachdem er sich einen ersten Überblick verschaffen konnte. Wann genau die Becken wieder freigegeben werden, kann er nicht sagen – „nach derzeitigem Stand in ein paar Tagen“, wagt er eine vorsichtige Prognose. Während an der Kasse des Herzogenriedbads viele Familien kehrt machen, als sie von dem Defekt erfahren, laufen die Reparaturarbeiten im Filtergebäude auf Hochtouren. Der Fehler lag, so berichtet Magin, am Magnetventil, das die Frischwasserzufuhr regelt. „Unmengen von Frischwasser liefen in den Raum, bis zu vier Meter hoch stand das Wasser.“ Nun seien Spezialisten damit beschäftigt, die Pumpen auszubauen und zu trocken.

„Die Badegäste sind zum Großteil verständnisvoll“, berichtet Magin. Eine Ermäßigung beim Eintritt gebe es nicht, jeder Besucher werde über die Einschränkungen bereits an der Kasse aufgeklärt. Wie groß der finanzielle Schaden sei, kann Magin noch nicht abschätzen. „Wir sind jetzt vor allem bemüht, den Fehler schnellstmöglich zu beheben.“ abo