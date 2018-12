Respekt und Toleranz im Mittelpunkt

Über insgesamt 20 000 Euro freuen sich vier Mannheimer Initiativen. Die Bürgerstiftung übergab die entsprechenden Schecks im Toulonsaal der Sparkassen. Die Preisträger des Wettbewerbs „Mensch miteinander“ wurden für ihre Bemühungen ausgezeichnet, Menschen in ihrer Verschiedenheit zusammenzuführen.

„Mannheim ist zusammen mit Stuttgart die Stadt mit dem größten Anteil an Menschen mit mindestens einem migrierten Elternteil“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz. Das wichtigste sei deshalb das friedliche Zusammenleben, so Stiftungsvorstand Stefan Kleiber. Mannheim stehe für seine Gastfreundschaft.

Das Wettbewerbsmotto „Mensch miteinander“ zeige den hohen Stellenwert von Freiheitswerten und Toleranz zugleich, wie Peter Kurz in der Laudatio erläuterte: „Aus größeren Gruppen, die sich durch eine homogene Einstellung zum Leben ausgezeichnet haben, sind immer mehr Milieus entstanden.“ Deshalb gebe es auch unterschiedliche Vorstellungen davon, „was wir vom Leben erwarten, wie wir fühlen und was wir von anderen erwarten“. Die individuelle Freiheit bedeute mehr Chancen, aber auch mehr Verantwortung „für sich selbst und im Umgang mit anderen“.

Sprachförderung in Neckarstadt

Mit 10 000 Euro Stiftungsgeld wurde das Käfertaler Projekt „Younity Mannheim“ gewürdigt – Kulturhaus Mannheim und Rapschule „Who am I“ arbeiten dabei zusammen. Die pionierhafte Arbeit verbinde junge Menschen aller Nationen, betreibe Jugendkulturarbeit sowie Sprachförderung. Damit stehe sie ein für das friedliche Zusammenleben ohne Gewalt und Kriminalität. „Beim Rap geht es darum, herauszufinden, wer man ist und wie man sich selbst ausdrücken kann“, erklärte Rapschul-Leiter Tobias Schirneck: „Sich selbst ausdrucksstark zu vermitteln ist eine Kompetenz, die man sein Leben lang braucht“, betonte er. Das Projekt lasse „Jugendliche stark werden, auch in der Schule. Wir können die Fortschritte beobachten. Junge Rapper, die gemobbt wurden und der Schule fernblieben, konnten sich durch den Rap ihren Schulalltag zurückerobern“, so Schirneck

Mit je 3500 Euro werden die zweitplatzierten Initiativen „Mannheim sagt ja“ und das interkulturelle Bildungszentrum gewürdigt. Das Bildungszentrum betreibt offene Kinder- und Jugendarbeit, etwa Sprachförderung in der Neckarstadt-West. Sie richtet sich vor allem an Migranten und deren Kinder. Mit dem Stiftungsgeld soll eine offene Küche im Bürgerhaus am Neumarkt finanziert werden, in der sich Jugendliche mittags oft aufhalten. Das Projekt „Mannheim sagt Ja!“ stehe im Zeichen des Willkommens und Miteinanders für Geflüchtete, wie Carmen Fontagnier sagte. Die Gründungsmitglieder kommen aus allen politischen Lagern. Anderem Respekt entgegenzubringen, mache einen wahren Menschenfreund aus, so Fontagnier. Die Projektarbeit umfasst Events wie Konzerte von Geflüchteten und Kinobesuche für Asylbewerber-Familien, die in Wohnheimen leben.

Ein Scheck über 3000 Euro ging an den diesjährigen „Held der Straße“, den ASB Rhein-Neckar, für sein Projekt „Wünschewagen“, das Menschen in der letzten Lebensphase einen Herzenswunsch erfüllt. „Menschen, die wissen, dass sie bald sterben, wollen noch einmal wissen, dass sie leben“, erklärte Projektleiterin Tina Schönleber. Die Fahrt ans Meer sei ein typischer Wunsch. red

