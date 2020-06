Respektvoller Ton angemahnt

In Einkaufsmärkten oder in Straßenbahnen gehört das Tragen von Masken seit Wochen zum Alltag. Doch nicht alle Menschen können der Verbreitung des Coronavirus mithilfe des Mund-Nasen-Schutzes etwas entgegensetzen. So sind etwa Personen, die unter einer Atemwegserkrankung wie Asthma oder chronischer Bronchitis leiden, von der Maskenpflicht befreit. Auch wer an einer seelischen Krankheit leidet und zu Panikattacken neigt, muss keine Maske im öffentlichen Raum tragen. Auch Menschen mit einer Sprachbehinderung können sich von der Pflicht befreien lassen, außerdem Begleitpersonen von Schwerhörigen.

In der Praxis gestaltet sich das allerdings schwierig, wie die Antidiskriminierungsberatung Baden-Württemberg und das Antidiskriminierungsbüro in Mannheim nun mitgeteilt haben. Demnach häufen sich in den acht Antidiskriminierungsstellen im Südwesten die Meldungen von Ratsuchenden, denen zum Beispiel ohne Maske der Zutritt zu Geschäften oder Arztpraxen verweigert wird.

„Wir wollen das Tragen von Masken nicht kritisieren. Gerade zum Schutz von Hochrisikogruppen sind sie sicher sinnvoll“, betont Andreas Foitzik von der Antidiskriminierungsberatung Baden-Württemberg. Allerdings wolle man auch der Benachteiligung von Menschen entgegenwirken, die eben keine Maske tragen können.

Ohne Maske ein Bösewicht?

Selbst wenn sie ein ärztliches Attest vorweisen könnten, würden sich andere Kunden manchmal vehement über die unmaskierten Frauen und Männer beschweren, werde ihnen der Weg in Lebensmittelgeschäfte versperrt. Das Attest helfe oftmals kaum in der Auseinandersetzung mit eifrigen Sicherheitsleuten oder besorgten Ladenbesitzern. Nach Angaben einer betroffenen Frau in Mannheim würden Verkäufer, Sicherheitsleute oder auch andere Kunden beim Einkaufen oftmals gar nicht wissen, dass es Menschen gibt, die krankheitsbedingt von der Maskenpflicht ausgenommen sind. Daher werde man teilweise sogar aggressiv und in rauem Ton angegangen. „Entweder man trägt eine Maske oder man ist der Bösewicht“, fasste sie im Gespräch ihre Eindrücke zusammen.

Entscheidend sei in einer schwierigen Situation letztendlich der respektvolle Ton, wie Tina Koch hinzufügt. So könne es nicht sein, dass Menschen, die von der Maskenpflicht befreit sind, respektlos oder gar unverschämt behandelt werden. Am Ende komme es noch so, dass die Betroffenen nicht mehr in die Bahn steigen, nicht mehr einkaufen und am Ende nicht mehr aus dem Haus gehen. „Das wäre äußerst problematisch“, sagt Koch.

Doch wie lässt sich diese Schwierigkeit überwinden? Die Fachleute von der Antidiskriminierungsberatung wollen zumindest dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit überhaupt von dem Problem erfährt“, sagt Tina Koch vom Antidiskriminierungsbüro in Mannheim. Zumal auch die zuständigen Mitarbeiter in Läden, Lokalen und Praxen informiert werden müssten, so dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden könnten.

Elfter Todesfall in Mannheim

Ob es sinnvoll ist, eine entsprechende Kennzeichnung zu verwenden, etwa ein Symbol, vergleichbar mit den drei Punkten der Sehbehinderten, hänge wiederum von den Betroffenen selbst ab. „Nicht alle wollen ein solches Zeichen tragen wollen, weil sie eine Stigmatisierung fürchten“, gibt Andreas Foitzik von der Antidiskriminierungsberatung zu bedenken.

Unterdessen meldet die Stadt Mannheim im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie den elften Todesfall. Eine über 80 Jahre alte Frau aus Mannheim ist in einem Hospiz gestorben, so das Gesundheitsamt.

Bei einer weiteren Person sei das neuartige Coronavirus festgestellt worden. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle auf insgesamt 487. Von der Krankheit genesen sind in Mannheim bislang 466 Personen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020