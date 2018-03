Restaurant als Vorbote

Anzeige

Damit könne Mannheim jetzt einen beispielhaften Museums-Neubau vorweisen, habe aber auch mit gesellschaftlichen Problemen wie viele mittelgroße Städte zu kämpfen. „Darauf müssen wir eine Antwort geben, – gerade weil das die Geschichte der Mannheimer Kunsthalle nahelegt“, sagte Lorenz. Sie spielte damit darauf an, dass der erste Direktor der Kunsthalle, Fritz Wichert, zusammen mit Sozialdemokraten und Gewerkschaften 1911 den „Freien Bund zur Einbürgerung der bildenden Kunst“ ins Leben rief.

Die „Luxx“-Besucher können künftig auch selbst künstlerisch tätig sein: Als besonderes Highlight erwartet die Besucher in dem neuen Restaurant der Zeichenroboter namens #walluxx. Der digitale Mitarbeiter lässt täglich über den Köpfen der Gäste ein gemeinschaftliches Wandbild entstehen. Jeder Gast kann über das Internet ein Foto, eine Zeichnung oder einen Textgruß an #walluxx senden und so Mitgestalter eines temporären Kunstwerks werden, das auf eine zehn auf zwei Meter große Fläche auf der Wand des Restaurants gezeichnet wird.

