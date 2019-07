Retter bereiten sich vor

Ein Notarzt-Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes. © drk

Mit deutlich mehr Arbeit rechnet der Rettungsdienst wegen der Hitzewelle, die in den nächsten Tagen erwartet wird. „Bei einer Tagestemperatur von über 35 Grad haben wir eine rund 20-prozentige Steigerung des Anrufaufkommens und eine rund 15-prozentige Steigerung des Einsatzaufkommens“, so Joachim Stutz, Vorsitzender des Bereichsausschusses für den Rettungsdienstbereich Mannheim. Während aber bei den ersten sehr heißen Tagen Ende Juni die Stadt den Rettungsdienst erst auffordern musste, sich darauf einzustellen (wir berichteten), reagierte er jetzt schon vorbeugend. Man passe „den Einsatz der Rettungsmittel an die Gegebenheiten an“, so Stutz.

Kliniken angeschrieben

So wurden bereits am Montag die Notaufnahmen der Mannheimer Kliniken erneut angeschrieben und gebeten, die Rettungswagen bei der Patientenübergabe in der Klinik bevorzugt zu behandeln, damit die Fahrzeuge schnellstmöglich wieder ausrücken können. Zu den regulär in Mannheim einsatzbereiten zwölf hauptamtlich rund um die Uhr besetzten Rettungswagen könnten „weitere Rettungsmittel mit kurzen Vorlaufzeiten“ alarmiert werden.

Ende Juni hatte der Arbeiter-Samariter-Bund weitere Fahrzeuge mobilisiert. Diesmal stellen die Malteser am Mittwoch und Donnerstag ein zusätzliches Fahrzeug zur Verfügung. Wenn das nicht reicht, würden „Rettungsmittel der Katastrophenschutzeinheiten in enger Abstimmung mit der Stadt alarmiert und eingesetzt“, so Joachim Schmid, der stellvertretende Vorsitzende des Bereichsausschusses. Die Leitstelle Rhein-Neckar werde einen möglichen Spitzenbedarf „frühzeitig“ signalisieren, versichert er. Sie wird zwar noch nicht sofort personell verstärkt, aber „bedarfsabhängig“ könnten jederzeit weitere Disponenten nachalarmiert werden. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019