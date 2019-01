Retter brechen Suche nach Kind im Mannheimer Pfingstbergweiher ab - Offenbar Fehlalarm

Mannheim.Die Suche nach dem vermeintlich durch die Eisschicht des Mannheimers Pfingstbergweihers eingebrochenen Kind ist nach rund zwei Stunden eingestellt worden. Die Behörden gehen von einem Fehlalarm aus, wie ein Polizeisprecher im Gespräch mit dieser Zeitung erklärte. "Wir gehen nicht davon aus, dass sich ein Kind im Wasser befindet", hieß es.

Demnach hätten mehrere Zeugen den Vorfall gemeldet. Offenbar seien Kinder am Wasser gewesen, möglicherweise hätten sie das Eis im Uferbereich zum Brechen gebracht. Es könne auch sein, dass eines der Kinder ins flache Wasser gestürzt, aber nicht untergegangen sei. Den Ermittlungen zufolge konnten vermutlich alle Beteiligten wegrennen. Da der Polizei außerdem keine Vermisstenmeldungen vorliegen, wurde die Suche gegen 19.30 Uhr eingestellt. "Sofern in den kommenden Stunden keine weiteren konkreten Erkenntnisse folgen, die einen erneuten Einsatz notwendig machen, wird die Situation durch die Polizei und alle anderen Rettungskräfte am Freitagmorgen neu bewertet", teilten die Beamten am Abend mit.

Die Zeugen hatten die Einsatzkräfte kurz nach 17 Uhr alarmiert und waren bei einsetzender Dunkelheit davon ausgegangen, dass ein Kind ins Eis eingebrochen sei. Feuerwehr, DLRG und weitere Rettungskräfte waren daher zu einem Großeinsatz mit rund 45 Personen ausgerückt. Zehn Rettungstaucher sowie Spürhunde und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera durchsuchten das Gebiet weiträumig, konnten aber niemanden finden.

Um die Gesamtumstände letztendlich aufzuklären zu können, werden die beiden Kinder/Jugendlichen, die beobachtet wurden, als sie vom See wegrannten, gebeten, sich im Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim, Telefon 0621/174-3333, zu melden.

Trotz der anhaltenden Minus-Temperaturen der vergangenen Tage seien Eisschichten auf Seen und anderen Gewässern in der Region in keinem Fall tragfähig, sagte ein Sprecher der Mannheimer Feuerwehr. Sie sollten daher grundsätzlich nicht betreten werden.