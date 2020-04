Retter lernen in Turbinenwerk

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) zieht auf das ehemalige Gelände von Alstom/GE in Käfertal. Der ASB-Landesverband hat für seine Franz-Anton-Mai-Schule bei der Aurelis Real Estate GmbH, die den jetzt als „Turbinenwerk“ bezeichneten Gewerbepark vermarktet, im Haus Volta in der Turbinenstraße einen Mietvertrag über 1835 Quadratmeter auf zwei Stockwerken und einem Untergeschoss unterzeichnet. Er läuft über 15 Jahre und bietet zweimal Verlängerungsoptionen.

„Die Fläche ist größer als bisher und liegt in der Nähe unseres bisherigen Standorts und unserer Rettungswache“, begründet der ASB-Landesschulleiter Daniel Groß den Umzug. Derzeit belegt der ASB mit seiner Schule Räume in der Edisonstraße in Käfertal und hat in der Gegend noch zwei weitere Flächen angemietet. „Wir wollen alles zusammenfassen und brauchen auch mehr Platz, weil der Bedarf wächst“, so Groß. Der ASB werde die neuen Räume selbst sanieren. Der Bauantrag ist bereits bei der Stadt eingereicht. „Sobald er genehmigt ist, legen wir los.“ Zum Jahresende, so hoffe er, solle der Umzug sein.

Zwölf hauptamtliche Lehrkräfte und weitere Dozenten bilden an der Franz-Anton-Mai-Schule den Bedarf an Notfallsanitätern für die 48 ASB-Rettungswachen in Baden-Württemberg aus.

Derzeit absolvieren dort knapp 150 Auszubildende ihre Ausbildung. Zudem gibt es Lehrgänge für Rettungssanitäter, Katastrophenschutz, Sanitätsdienst und Breitenausbildung.

Die 1992 gegründete Schule ist nach dem Heidelberger Arzt und ehemaligen Uni-Rektor Franz Anton Mai (1742-1814) benannt, der sich auch in Mannheim um Arbeitsmedizin, Geburtshilfe und Krankenpflegeausbildung verdient machte. pwr

