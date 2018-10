Rettung dank Schindlers Liste

„Gegen das Vergessen“ ist jetzt auch in Boston zu sehen. Die Installation des Mannheimer Fotokünstlers Luigi Toscano mit großformatigen Porträts von Überlebenden des Holocaust wird ab Dienstag, 16. Oktober, in der Hauptstadt des US-Bundesstaates Massachusetts, gezeigt. Die Ausstellung ist dort Teil der Veranstaltungsreihe „Wunderbar together - Germany and the U.S.“, des Deutschlandjahrs der

...