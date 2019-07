Rettungsboot „Neggarspitz“ ist völlig marode

Es ist älter als zum Beispiel Ulla Schubert und viele weitere Helfer, die es steuern – und obendrein nicht dicht: das Rettungsboot „Neggarspitz“ der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Daher hat die Organisation jetzt eine Spendenkampagne gestartet, um ein neues, immerhin 80 000 Euro teures Rettungsboot finanzieren zu können.

„Man sitzt manchmal im Nassen“, beschreibt es Ulla Schubert, die gerade Abitur gemacht hat und zur ehrenamtlichen Bootsbesatzung gehört. „Das Ding hat ein Leck, mit der Zeit dringt Wasser ein“, so Uwe Blümler, stellvertretende Vorsitzender des DLRG-Bezirks Mannheim. „Der Boden quillt auf, es hat die eine oder andere Delle, Bewuchs am Rumpf“, ergänzt er. Zudem sei „die Motorentechnik überholt“. „Es ist 20 Jahre im Dienst, inzwischen völlig marode und wirtschaftlich nicht mehr instandzusetzen“, fasst Fabian Widder, Vorsitzender des DLRG-Bezirks, zusammen.

Dabei wird die „Neggarspitz“ gebraucht. „Im Sommerhalbjahr ist sie fast jedes Wochenende im Einsatz“, so Uwe Blümler über die Bedeutung des Boots für die DLRG. „Pelikan 6/94-1“, so der Funkrufname, wird immer dann gebraucht, wenn die Wasserretter Veranstaltungen an oder auf Flüssen absichern – Ruderregatten ebenso wie kulturelle Events oder Dreharbeiten für Filme. Dazu kommen immer wieder Notfälle auf Rhein und Neckar, dazu eine ständige Ausbildung der Bootsführer. „Im Notfall auf dem Rhein zu fahren, bei einer Strömung von zehn Meter pro Sekunde – da braucht man viel Fahrerfahrung“, so Blümler.

Löbel als Schirmherr

Ein neues Rettungsboot wird die DLRG mit allen Nebenkosten für Umbauten an der Bootshalle und ergänzender Technik wie Funk rund 80 000 Euro kosten. „Einen geeigneten Typ, der auf Neckar und Rhein verwendet werden kann, haben wir im Blick“, so Widder, „weil die Kameraden von Neckargemünd gerade so ein Boot angeschafft haben. Doch ziehe man den üblichen Zuschuss aus staatlichen Fördermitteln ab, bleibe ein ungedeckter Betrag von rund 50 000 Euro, „den wir zum allergrößten Teil über Spenden finanzieren müssen – alleine können wir das nicht stemmen“, so Widder.

Daher sei er dankbar, dass der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel die Schirmherrschaft über eine Spendenkampagne übernommen habe. „Gerade ich als bekennender Nichtschwimmer finde es wichtig, der DLRG zu helfen – als Anerkennung für alle ehrenamtlichen Wasserretter und damit sie im Notfall die richtigen Einsatzmittel hat“, so Nikolas Löbel. Er werde helfen, große Gönner anzuschreiben und um Unterstützung werben. „Bislang tröpfelt es nur so“, bedauert er. Eine Ausnahme ist die Heinrich-Vetter-Stiftung, die 10 000 Euro zusagte – ausdrücklich in der Hoffnung, damit „Anstifter“ und Vorbild für weitere Großspender zu sein.

