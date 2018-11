Rezepte aus der Sterneküche

Sternekoch Tristan Brandt (l. ) und Richard Engelhorn. © Rinderspacher

Er hatte „erst Hemmungen“, gibt Tristan Brandt zu. Doch jetzt hat es der Zwei-Sterne-Koch doch getan: Erstmals ein Buch veröffentlicht, 280 Seiten stark, im Großformat und mit ungewöhnlichem Design, mit 80 Rezepten sowie Geschichten rund um die von ihm geleitete Gastronomie des Modehauses Engelhorn. „Restaurants in Mode“ heißt das Werk.

Thomas Ruhl hat mit dem Buch gegen etwas verstoßen, was er sich selbst vorgenommen hat. „Ich wollte keine Kochbücher mehr mit Sterneköchen machen“, so der Verleger der Edition Port Culinaire. Der Grafik-Designer produzierte schon mehr als 40 solcher Bände. „Aber nach jahrelangem Boom ist der Markt jetzt völlig überschwemmt“, seufzt er.

Mit Tristan Brand hat er indes „ein völlig neues Konzept realisiert“, wie er betont. Entstanden sei „ein Top-Werk von besonderer ästhetischer Qualität“, das auch der besonderen Persönlichkeit des Sternekochs und seiner Arbeit für das Modehaus gerecht werde: „Er ist niemand, der im Elfenbeinturm der Haute Cuisine bleibt, sondern in allen Bereichen großen Wert auf Qualität, das Besondere legt“, so Ruhl – auch bei Zwiebelsuppe und Burger“.

Täglich 800 bis 1000 Gäste

Immerhin verantwortet der 33-jährige Zwei-Sterne-Koch nicht nur als Küchenchef das Spitzenrestaurant Opus V, sondern die gesamte Gastronomie in dem Modehaus mit insgesamt neun Betrieben. 130 Mitarbeiter kümmern sich um die rund 800 bis 1000 Gäste täglich.

Das ist noch nicht das Ende. „Wir wollen in dem Bereich weiter wachsen“, kündigte Engelhorn-Geschäftsführer Andreas Hilgenstock an. So werde das Restaurant „Dachgarten“ bis in vier Wochen von derzeit 140 auf 200 Plätze vergrößert, ergänzte Tristan Brand. Im Sporthaus sei ein Restaurant mit gesunden, ernährungsbewussten Angeboten geplant und derzeit werde zudem geprüft, den Gewölbekeller unter der Weinbar „Coc au Vin“ in O 4 zu nutzen. „Wir werden weitermachen“, so Richard Engelhorn, der Seniorchef des Unternehmens: „Weil die Menschen immer mehr online kaufen, müssen wir uns Mühe geben, die Umsätze zu halten und Anlässe schaffen, die Kunden ins Haus zu holen – das ist der Zweck der Übung“, erklärte Engelhorn. Tristan Brandt habe dafür „genau das richtige Händchen“, lobte er.

Wie Engelhorn Mode und Gastronomie verbindet, so tut dies auch das Buch. Brandt, seine Köche und Führungskräfte, alle schick eingekleidet, präsentieren die Konzepte und Rezepte aus „Opus V“, „Le Corange“, „Faces Lounge“, „Dachgarten“ und „Coc au Vin“.

Für die Porträts dieser Restaurants – passend zu den unterschiedlichen Stilen auch jeweils auf verschiedenem Papier und mit anderen Schrifttypen gedruckt – hat Verleger Ruhl „namhafte Autoren gewonnen“, wie er hervorhebt. Dazu zählen der Mannheimer Rechtsanwalt Bernd Nennstiel, bekannt als Mitglied der Rustikalen Feinschmeckerchuchi, sowie Michael Schröder, ehemaliger stellvertretender Chefredakteur und Politikchef des „MM“.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018