Rezepte gegen Fernweh und Langeweile

In diesem Jahr gibt es bei der Mannheimer Abendakademie keine Sommerpause. Ganz im Gegenteil setzt das Mannheimer Zentrum für Erwachsenenbildung unter anderem auf Tagestouren in der Region, die bei unsicherer Urlaubslage das Fernweh vergessen lassen möchten. Die städtische Einrichtung verweist außerdem auf 370 Präsenz- und Online-Kurse, die bis Mitte September laufen. Das Angebot auf der Webseite werde ständig aktualisiert, so dass es „ auch über die Sommerwochen hinaus ständig Neues zu entdecken gibt“, heißt es in einer Mitteilung.

Kreative Kochkurse

Für alle Daheimgebliebenen, denen immer nur Badesee irgendwann zu langweilig werde, sorge das Team „nun aber erst einmal für abwechslungsreiche Sommerwochen“. So könnten Bewegungshungrige im August und September in zahlreichen Fitnesskursen dem Corona-Speck den Kampf ansagen und den eigenen Körper wieder fit machen.

Inspiration versprechen nach Ansicht der Abendakademie auch die sommerlichen Kochkurse. So trumpfe die eigene Küche beispielsweise mit der Vielfalt indischer Currys (22. August), mit Anregungen für leichte, vegane Gerichte (28. August) oder koreanischem Streetfood (26. August) auf.

Doch man könne sich einfach auch nur einen Wohlfühltag gönnen (22. August) oder bei einer Reise an die Ostsee ab 30. August die Seele baumeln lassen. Abwechslung verspreche eine Tour der Abendakademie in den eher unbekannten Teil des Süd-Elsass (ab 12. September) oder die Kanu-Tagestour auf dem Neckar am 13. September.

Rezepte gegen Fernweh habe man viele zu bieten – schließlich lasse sich ein aktiver Sommer auch in der Stadt verbringen. Beispielsweise können Kunstinteressierte mit dem Skizzenblock in Mannheim unterwegs sein (19. September), den Sportbootführerschein machen (ab 17. September) oder das Projekt „Alter“ kennenlernen (16. September).

Um mit Kind und Kegel den heißesten Stunden des Tages zu entgehen, biete sich auch ein Museumsbesuch an. So freut sich die Abendakademie, ab sofort wieder Familienführungen in der Kunsthalle anbieten zu können. Ebenso nimmt sie Interessierte ab 17. August in der Kunsthalle mit auf eine Reise durch die Kunstgeschichte, bei der sommerliche Werke im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Wer selbst kreativ sein möchte, kann das etwa in verschiedenen Kalligraphie-Workshops, beim Handlettering (22. August), im Sommerfloristik-Workshop (28. August) oder bei schnellen Experimenten mit Acryl (29. August).

Reiserecht bei Corona

Zurzeit gebe es daneben einige Themen, „die vielen förmlich unter den Nägeln brennen“, heißt es in der Mitteilung. Ganz vorne mit dabei seien Fragen rund um das Reise- beziehungsweise Arbeitsrecht, denn die Corona-Krise stelle neben Berufstätigen auch Reisende vor viele große, neue Herausforderungen. Am 19. August zeigt Christina Bartmus-Sasu, welche Rechte (und Pflichten) Reisende etwa in puncto Rücktritt, Gutscheinlösung, Reisewarnung und Reisehinweis haben.

Dennoch – für viele gibt es in diesem krisengebeutelten Jahr keine Urlaubsreise. Doch im Sprachenzentrum könne man sich das Land der Sehnsucht einfach nach Hause holen. So entführt die Abendakademie in den Sommerwochen mit italienischen Kurzkrimis in südliche Gefilde oder macht Reisende fit für den nächsten Urlaub in Frankreich.

Alle, die es ein bisschen „exotischer“ mögen, können die ersten Schritte in Russisch gehen. Und für wen gutes Benehmen wichtig ist, dem bietet der Japan-Knigge Unterstützung. Außerdem können im Sommer im Sprachenzentrum Kurse für alle gängigen Fremdsprachen gebucht werden.

Unter dem Stichwort „Sommerferien“ hat die Abendakademie auf ihrer Website auch alle Angebote für Kinder und Jugendliche übersichtlich zusammengefasst – hier findet man auch Schülerhilfekurse für alle, die Nachholbedarf haben. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0621/10 761 50 oder auf der Internetseite abendakademie-mannheim.de. bhr/red

