Rheindamm: Kurz verteidigt Zurückhaltung

Von der Dammsanierung bedrohte Bäume auf dem Lindenhof. © Mager

Oberbürgermeister Peter Kurz hat sich in einem offenen Brief zu den bedrohten Bäumen am Rheindamm geäußert. Der Waldpark habe nicht nur eine unschätzbar hohe ökologische Bedeutung. Er sei auch „Teil unserer Identität“, so Kurz. „Ich selbst bin auf dem Lindenhof aufgewachsen und weiß dies aus eigener Erfahrung sehr genau.“ Dennoch sei es unverzichtbar, den Damm zum Schutz vor Hochwasser zu sanieren.

Der auf www.mannheim.de veröffentlichte Brief richtet sich an Bürger auf dem Lindenhof, Almenhof, im Niederfeld und in Neckarau. Viele hätten die Stadtverwaltung wie ihn persönlich gebeten, sich zu den Plänen des Regierungspräsidiums klar zu positionieren, schreibt Kurz. Doch das sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Der Damm werde im Zuge eines Planfeststellungsverfahrens saniert, die Stadt handele als „untere Wasserbehörde“ den Auftrag des Landes aus. Weder sie noch der Gemeinderat könnten eine politische Entscheidung treffen.

BIG zeigt Verständnis

Kurz bittet um Vertrauen in das formelle Verfahren, in das auch externe Fachleute einbezogen würden. „Wir werden über den langen Atem verfügen, den es benötigt, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.“ Dieses sei – wie mehrfach von ihm schon gesagt – ausreichender Hochwasserschutz und ein Eingriff, „der so gering wie möglich ausfällt“.

Der Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) Lindenhof, die für die Bäume kämpft, dankt Kurz für ihr Engagement. „Wir freuen uns, dass sich der Oberbürgermeister persönlich in das Thema einschaltet“, sagt dazu der BIG-Vorsitzende Ulrich Holl. Er habe auch Verständnis dafür, dass sich die Stadt hier aus rechtlichen Gründen noch zurückhalten müsse. Sehr zu begrüßen sei Kurz’ Formulierung vom geringstmöglichen Eingriff. „An diesen Worten werden wir ihn messen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020