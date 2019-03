Rheindamm-Streit: Gutachter sind am Zug

Unter dem Motto „Damm sichern – Bäume erhalten“ lädt die Bürger-Interessengemeinschaft (BIG) Lindenhof am Mittwoch, 3. April, 18.30 Uhr, in die Rheingoldhalle, Rheingoldstraße 215-217 ein. Wie BIG-Vorstand Wolf-Rainer Lowack ankündigte, werden die von der Interessengemeinschaft beauftragten Gutachter Christian Schmidt (Darmstadt) und Lothar Wessolly (Stuttgart) zur geplanten Sanierung des Rheindamms Stellung nehmen.

Zudem hat der Bürgerverein die Stadträte Heidrun Kämper (SPD), Claudius Kranz (CDU), Dirk Grunert (Grüne), Achim Weizel (Freie Wähler) und Volker Beisel (FDP) eingeladen, Position zu beziehen und sich den Fragen der Bürger stellen. Eingeladen wurde auch Armin Stelzer, Leiter des Landesbetriebs Gewässer im Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe. Die Moderation des Abends übernimmt Bert Siegelmann (Rhein-Neckar-Fernsehen).

„Die beiden Gutachter“, so Lowack in der Veranstaltungsankündigung, „werden detailliert darlegen, dass es möglich ist, die Bürger wirksam vor Hochwasser zu schützen und gleichzeitig den wertvollen Baumbestand weitgehend zu erhalten.“ Das RP plant eine sogenannte „Ertüchtigung“, also quasi eine Erneuerung des Dammes zwischen Großkraftwerk und Schwarzwaldstraße. Den Plänen zufolge soll der Damm künftig baumfrei gehalten werden. Nach Schätzungen müssten dazu mehrere tausend Bäume auf dem knapp vier Kilometer langen Abschnitt gerodet werden.

„Spielraum für den Baumschutz“

Ein Gutachten von Andreas Bieberstein (Universität Karlsruhe) im Auftrag des RP, das Ende Januar im Gemeinderat vorgestellt wurde, geht von einem Spielraum für den Baumschutz aus. Die Dammsanierung selbst und der anschließende Betrieb des Hochwasserschutzwalls würden aber aufwendiger, teurer und unsicherer im Hochwasser-Fall. Die Absicht der Behörde, bei der anstehenden, rund 12,5 Millionen Euro teuren und auf etwa vier Jahre Bauzeit angelegten Erneuerung des gut 100 Jahre alten Deichs die Bäume auf und am Damm zu fällen, ist für viele Lindenhöfer eine „Horrorvorstellung“, wie Bezirksbeirat Peter Karbstein (Grüne) den geplanten Kahlschlag bezeichnet hatte.

Auf dem Damm selbst, das hatte der Leiter des Landesbetriebs Gewässer, Achim Stelzer, mehrfach deutlich gemacht, dürften künftig keine Bäume mehr stehen – und hätten nach den allgemeinen Regeln auch bisher dort nicht stehen sollen. Stelzer: „Man hat das früher unterschätzt.“ Stelzer hatte unter anderem „qualifizierte Kostenschätzungen“ und Bewertungen des Strömungsverhaltens am Damm bei Hochwasser angekündigt. Geplant ist im Sommer eine dritte Bürger-Informationsveranstaltung des Regierungspräsidiums. Ein Termin wurde noch nicht festgelegt.

Die Stadt Mannheim hat ein eigenes Gutachten zum Thema Rheindamm angekündigt.

