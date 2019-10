Rhythmen aus Kuba, Afrika und Brasilien im Trommelpalast

Gero Fei zelebriert die faszinierende und energiegeladene Welt der Trommel-Musik wie kein anderer. Mit einer Samba-Gruppe und weiteren Gästen entfacht der Mitbegründer des Trommelpalastes und Initiator der Percussion-Szene des Rhein-Neckar-Deltas, am Samstag, 19. Oktober, das Feuer im Trommelpalast (Turbinenstraße 1 - 3). Am Ende gibt es für das Publikum sogar eine Team-Aktion mit allen Anwesenden. Für das Konzert um 20.30 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Trommelpalast“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. blu

