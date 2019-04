Richard Brox in TV-Show

Warum landen Menschen auf der Straße? Und unter welchen Bedingungen leben Wohnungslose in Deutschland? Um diese Fragen geht es am Dienstag, 16. April, in der Reihe „Planet Wissen“ im SWR-Fernsehen (11.15 Uhr). Zu Gast ist unter anderem Richard Brox. Der Buchautor ist auf der Schönau aufgewachsen, sein Lebensmittelpunkt ist seit mehr als 30 Jahren die Straße – seiner Heimatstadt Mannheim hat er längst den Rücken gelehrt.

Brox setzt sich für Menschen am Rand der Gesellschaft ein, Ende 2017 ist seine Biografie „Kein Dach über dem Leben“ erschienen. Sie soll bald in der bereits achten Auflage erscheinen. Einen Großteil der Einnahmen aus dem Buchprojekt spart Richard Brox für seinen Traum an: In Köln ist er derzeit auf der Suche nach Räumen für eine hospizähnliche Wohngemeinschaft für Menschen, die bisher einsam an Krebs oder Aids auf der Straße oder in einer Klinik sterben. Kommendes Jahr soll sie eröffnen. fab/lok

