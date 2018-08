Richter spricht von „ausgeprägter Eifersucht“

Symbolbild © dpa

Für neun Jahre und sechs Monate muss ein Iraker wegen versuchtem Totschlag hinter Gitter. Salam Z. war angeklagt, am 6. Dezember in der Schwetzingerstraße mit zwei Küchenmessern rund ein Dutzend Mal auf seine Ehefrau und den gemeinsamen Sohn eingestochen zu haben, beide überlebten schwer verletzt – der Sohn wäre fast gestorben.

Der 46-Jährige schlug gestern nach dem Urteilsspruch am Landgericht die Hände vor dem Kopf zusammen und saß während der Begründung meist zusammengesunken am Tisch. In seinem Schlusswort sagte der Iraker zwar, dass er sich schuldig fühle und sich vor allem bei Sohn und Ehefrau für ihre psychischen und physischen Verletzungen entschuldige: „Ich bitte darum, dass sie mir verzeihen! An diesem schwarzen Tag in meinem Leben hatte ich nie eine Absicht oder eine Vorplanung gehabt.“ Seine Tat erklärte er mit enormen Druck, der auf ihn gelastet habe: „Das kann sich kein Mensch vorstellen!“

Andererseits betonte er auch, dass seine Frau Druck auf ihn ausgeübt habe – Details dazu führte er nicht an. Ein Gutachter hatte über den Verurteilten an einem anderen Prozesstag gesagt, dass Salam Z. sich gekränkt gefühlt und aus Eifersucht die Ehefrau kontrolliert hatte, denn der Iraker vermutete, dass diese mit einem Freund der Familie ein Verhältnis habe. Der Verurteilte fühle sich laut Gutachter berechtigt zur Tat und verfüge nicht mal ansatzweise über Selbstkritik.

Tat nicht spontan

Mit neun Jahren und sechs Monaten erfüllte die Kammer unter Vorsitz von Richter Gerd Rackwitz die Forderung des Staatsanwalts, Verteidiger Thomas Dominkovic hatte auf „maximal sechs Jahre“ Haft plädiert. Rackwitz erklärte in seiner Urteilsbegründung, dass der Iraker bei der Festnahme „Meine Frau muss tot“ und „Meine Frau schlafen mit Freund“ gesagt habe. Die Tat sei nicht spontan geschehen, und der 46-Jährige sei bei ihrer Ausführung sehr vehement vorgegangen. Der Richter sprach von der „ausgeprägten Eifersucht“ des Angeklagten. Erschwerend komme hinzu, dass es sich um zwei Opfer handle und der Sohn nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte. Rackwitz: „Die Geschädigte hat die Tat nicht provoziert.“ Der Strafrahmen liege zwischen zwei und elf Jahren und drei Monaten Haft – ohne Geständnis wäre es laut Richter deutlich im zweistelligen Bereich gewesen.

Rackwitz erklärte in der Urteilsbegründung auch, dass Salam Z. bereits vor der Tat mit dem Gedanken gespielt habe, seine Frau zu töten. Das werde mit einer Suchanfrage im Internet belegt, wo es um die Strafe für Tötungsdelikte nach deutschem Recht ging. Weiter habe der Iraker schon vor der Tat mehrfach damit gedroht, ihr das Gesicht zu zerschneiden. ros

