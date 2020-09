Richter spricht von „Gewaltneigung“

Vier Jahre Haft lautete am Mittwoch das Urteil gegen Michael M. am Landgericht, er soll in eine Entziehungsanstalt kommen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 45-Jährige am späten Abend des 19. März mehrfach mit einem Klappmesser auf eine Frau eingestochen hatte. Beide waren auf dem Weg zur Obdachlosenunterkunft in der Mannheimer Bonadiesstraße und stark alkoholisiert.

