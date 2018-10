Richtfest für neue Mietwohnungen

Die Firma Instone Real Estate hat das Richtfest für 105 Mietwohnungen im Franklin-Quartier gefeiert. Bis Mitte 2020 entstehen dort insgesamt sechs freistehende Wohnhäuser mit Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Eine Kindertagesstätte wird zudem zeitgleich von der Firma Industria Wohnen errichtet.

„Mit diesem Projekt schaffen wir zeitgemäße Mietwohnungen mit Grundrisslösungen für unterschiedliche Lebensentwürfe in sehr gut angebundener Lage“, sagte Instone-Vertreter Harald Meerße. „Mannheim profitiert als wichtige Universitätsstadt in der Metropolregion Rhein-Neckar seit Jahren von Zuzug und wachsender Wohnraumnachfrage“, so Meerße. Man wolle mit den Neubauten dem „gestiegenen Bedarf im Mietwohnsegment nachkommen“, erläutert Meerße.

Auf dem Areal der ehemaligen US-amerikanischen Streitkräfte entstehe mit dem Franklin-Quartier ein „lebendiges Quartier zum Wohnen, Arbeiten“ sowie Freizeit- und Bildungseinrichtungen „in unmittelbarer Naturnähe“, wirbt das Unternehmen für seine Immobilien. Auf dem Nachbargrundstück würden bis Sommer 2020 zeitgleich 96 Eigentumswohnungen gebaut. red

