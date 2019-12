Richy Müller zu Gast

Der in Mannheim geborene Schauspieler und SWR-Tatort-Kommissar Richy Müller ist zu Gast beim „Nachtcafé“ im SWR Fernsehen. Thema der Sendung mit Michael Steinbrecher ist: „Von Hoffnung und Zuversicht – Was wir für andere tun können“. Steinbrecher spricht mit Müller über sein soziales Engagement am Freitag, 20. Dezember, 22 Uhr. Seit sechs Jahren engagiert sich der Schauspieler für pflegebedürftige Kinder, ist Botschafter für „ARCHE Intensiv“ und setzt sich für die kleinen Patienten ein. Schon früh hat sich Müller starkgemacht für die, die Hilfe brauchen, ungerecht behandelt oder von der Gesellschaft vergessen werden: „Ich mache das nicht, um etwas zurückzukriegen. Ich gebe gerne, weil ich gerne schenke und Menschen eine Freude machen möchte“, sagt er. Grundsätzlich kann jeder Einzelne etwas bewirken und erhält dabei auch selbst etwas zurück: „Helfen macht gesund und glücklich“, bestätigt jedenfalls eine Langzeitstudie. Selbstlose Menschen empfinden demnach weniger Stress und leben länger. red

