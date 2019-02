Riehle debattiert über „Sarotti-Mohr“

„Rassismus im Alltag – geht uns das alle an?“, darüber diskutiert SPD-Stadtrat Thorsten Riehle mit Gästen. Besondere Bedeutung hat die Diskussion wegen des Orts der Debatte. Sie findet im Capitol statt, das Thorsten Riehle leitet. Im Oktober begann eine leidenschaftliche Debatte über die die dortige Werbeanlage an der Sarotti Theke, die auch den „Sarotti-Mohren“ als Diener zeigt. „Die Heftigkeit, mit der die Diskussion zur Sarotti-Werbung in den sozialen Medien geführt wird, zeigt, wie wichtig es ist, über Rassismus zu sprechen“, schreibt Riehle in der Einladung. Als Gäste sind eingeladen die Anwältin Ruhan Karakul, bis 2015 externes Mitglied in der Enquetekommission „Konsequenzen aus der Mordserie des NSU“, und Jennifer Yeboah, Neckarstädterin und Quartiermanagerin im Herzogenried. Das Gespräch beginnt am Sonntag, 10. Februar, um 16 Uhr im Casino Capitol. Der Eintritt ist frei.

