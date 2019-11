Riesa und Mannheim - ein Bund für's Leben

1623 gilt zwar als Gründungsjahr. Da bekam Riesa schließlich das Stadtrecht. Der Ort aber erscheint in den Büchern bereits im Oktober 1119. Jahre zuvor wurde ein Bauernhof in ein Kloster umgewandelt, ein Ereignis, das die Urkunde von Papst Calixt II. im Jahr 1119 festhielt. Es handelte sich um das deutsche Kloster in der Mark Meißen. Riesa feierte damit in diesem Jahr seinen 900. Geburtstag. Auch Mannheim war dabei – und zwar erst kürzlich. Vergangene Woche machte sich die SPD-Stadträtin Helen Heberer (Bild) mit einem vierköpfigen Team auf in die Partnerstadt, um den Festakt zu begehen.

„Wunderbar internationales Bild“

„Wir haben eine gelungene 900- Jahr-Feier in Riesa erlebt. Dort Grüße und Glückwünsche der Stadt Mannheim überbracht“, erklärt Heberer. „Riesa ist in einem baulich hervorragenden Zustand, mit vielen wunderschön restaurierten Altbauten, da ging mir als Denkmalschützerin das Herz auf.“ Es sei besonders interessant gewesen, die Menschen kennenzulernen. Zu sehen, wie sie dort leben. Und Kontakte zu pflegen. „So können wir uns künftig darüber austauschen, welche Projekte wir möglicherweise miteinander umsetzen.“ Für etwaige Planungen habe es aber keine Zeit gegeben.

Beim abschließenden großen Festakt stemmten die insgesamt sieben Partnerstädte einen Teil des Abendprogramms. Für Mannheim war die Orientalische Musikakademie vor Ort. „Ein wunderbar internationales Bild – und wirklich große freundschaftliche Begegnungen“, fasst es Heberer zusammen. „Ich glaube, in unserer heutigen Welt haben solche Begegnungen eine große Bedeutung und sie werden immer wichtiger.“

31 Jahre – so lange sind Mannheim und Riesa miteinander verbunden. 1987 begannen die Gespräche. 1988 unterzeichneten dann die beiden damaligen Rathaus-Chefs den Partnerschaftsvertrag.

Und die Antworten waren damals schon spektakulär, als man 1988 in Mannheim fragte, was die Bürger über Riesa wüssten. Der „MM“ hatte sich in der Quadratestadt umgehört. Ein Passant hielt es für eine japanische Automarke, einer für eine Versicherung. Und eine Frau fragte, ob Riesa vielleicht etwas zu Essen sei. Nein, ist es nicht. Die Stadt liegt in Sachsen zwischen Leipzig und Dresden, direkt an der Elbe. Mannheim hat zehnmal so viele Einwohner wie seine sächsische Partnerstadt, hier der Westen, da der Osten – allein dadurch gibt es schon deutliche Unterschiede was etwa Bevölkerungsstruktur oder Lebenshaltungskosten angehen (siehe Grafik). Aber es gibt doch auch viele Gemeinsamkeiten, worauf die Vertreter der Städte schon bei der Unterzeichnung der Partnerschaftserklärung hingewiesen hatten. Beide liegen am Fluss, beide haben einen Binnenhafen mit Containerterminal – und beide Städte haben eine Industrietradition.

Nach dem Mauerfall 1989 wurde das Verhältnis intensiver. Nun konnten sich die Bürger beider Länder endlich wieder risikofrei besuchen. Vereine fuhren in die Partnerstadt, Fußballturniere zwischen Ost und West, Mannheim und Riesa, stärkten den Sportlergeist. Nach der Flutkatastrophe in Ostdeutschland, die 2002 für Hochwasser durch starke Regenfälle sorgte und auch Riesa traf, veranstaltete Mannheim kurzerhand das Benefizkonzert „Menschen am Fluss“. Dabei wurden Spenden in Höhe von rund 162 800 Euro gesammelt. Mannheims damaliger Erster Bürgermeister Rolf Schmidt reiste in die Partnerstadt, um den Spendencheck zu überreichen. Viele Mannheimer entschlossen sich, auch privat Hilfe zu leisten, und besuchten Riesa.

Kontakt wird gepflegt

In der Zwischenzeit gab es immer wieder Begegnungen zwischen den beiden Städten. Ob Schüler, Sportvereine oder Politiker – die Städte kümmern sich umeinander, bleiben in Kontakt. Im Jahr 2010 gab es eine gemeinsame Ausstellung: „Schlaglichter einer Beziehung: Die Städtepartnerschaft Mannheim-Riesa“. Das Thema war „20 Jahre Wiedervereinigung“. Am 20. September 2013 stand dann auch das 25-jährige Partnerschaftsjubiläum an, das in Mannheim mit Besuch aus Riesa gefeiert wurde. (mit pat/imo)

