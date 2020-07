Riesenrad-Pläne gescheitert

Auf dem Parkplatz beim Technoseum, wo sonst das Oktoberfest gefeiert wird, dreht sich während der Sommerferien doch kein Riesenrad. Das lasse sich „leider nicht realisieren“, bestätigte Christine Igel, Geschäftsführerin der städtischen Tochter Event und Promotion Mannheim (EPM). Die Kosten für die notwendigen Absperr- und Hygienemaßnahmen „stehen an diesem Ort nicht im Verhältnis zum wirtschaftlichen Risiko“, so Igel.

Die Pläne für das Areal am Technoseum sowie auf dem Neuen Meßplatz ein „Mobiler Freizeitpark“ – diese zwei Ideen bewilligte die Dezernentenkonferenz im Rathaus, also die Runde mit Oberbürgermeister und allen Bürgermeistern, Anfang Juli. So wollte man den Schaustellern, die wegen der Corona-Pandemie keine Einnahmen haben, helfen, und den Bürgern etwas Abwechslung in den Ferien bieten.

Stadt verlangt Zaun

Neben dem Riesenrad sollten am Technoseum zwei Stände, Imbiss und Getränke sowie Süßwaren, zugelassen werden. Laut Igel wertete der Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt dies aber als Veranstaltung. Nach den Corona-Regeln hätten die Schausteller selbst oder die EPM also das Gelände absperren, Personal für den Einlass anstellen und von allen Besuchern die Anschriften aufnehmen müssen. „Das verursacht zu hohe Kosten“, so Igel. „Wenn man dann noch Kosten für Wasser und Strom dazurechnet, rentiert sich das alles nicht mehr“, begründete sie, warum sich die Pläne doch nicht realisieren lassen.

In anderen Städten geht es ohne zusätzliche Zäune, berichtet Hans Göbel, Geschäftsführer der auf das Jahr 1894 zurückgehenden „Schaustellungsbetriebe Göbel Worms“. Seit Mai oder Juni stehen vier seiner Riesenräder in Worms, Landau, Wernigerode/Harz und Deggendorf, zudem zwei in Ungarn. Obwohl auch da teilweise Imbissbuden und in Wernigerode gar ein Biergarten daneben stünden, wäre das Gelände nirgendwo eigens eingezäunt. Er erhebe nur von allen Fahrgästen die Kontaktdaten. „Das Ausfüllen der Blätter hält schon genug auf, dadurch steht das Rad zeitweise still“, so Göbel. In den Warteschlangen müsse das Publikum Masken tragen. Aber mit mehr Einschränkungen rentiere sich das Geschäft irgendwann nicht mehr, warnt er.

Wunschplatz Wasserturm

Schon im März, so Göbel, hätte er die Stadt angeschrieben und gebeten, als Ausgleich für die ganzen abgesagten Veranstaltungen am Wasserturm das Riesenrad aufbauen zu dürfen, das sonst zur Fasnachtsmess dort steht. „Aber es kam nichts“, bedauert er. Nun habe er nur noch sein großes Fahrgeschäft, ein 70 Meter hohes Riesenrad, frei – jedoch viele Mitarbeiter in Kurzarbeit. Angesichts der hohen Kosten sei der Standort am Technoseum „zu versteckt“, so Göbel: „In Deggendorf sind wir mitten in der Stadt, neben dem Wochenmarkt“, sagte er. Der Aufbau eines so großen Fahrgeschäfts dauere in der Regel eine Woche, der Betrieb erfordere sechs Mitarbeiter. „Da muss man schon entsprechende Umsätze erzielen, dass sich das rentiert, und keine zusätzliche Kostenlawine“, erklärte Göbel.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.07.2020