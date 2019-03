Riesentheater am Amtsgericht

Rentnerin Irmgard Hierholzer wirkt geschockt. Entsetzt mustert sie den jungen Mann, der ihr mit verschränkten Armen und genervten Blick gegenüber sitzt. „Ich glaube, er war’s“, sagt die Frau: „Aber ich bin mir nicht ganz sicher.“ Richter Holger Hamm hat keine weiteren Fragen mehr. Die Zeugin darf den Saal verlassen. Alles wirkt tatsächlich wie in einer echten Gerichtsverhandlung . . . Doch plötzlich wird der Abgang von Irmgard Hierholzer von anerkennendem Applaus begleitet.

Richter, Staatsanwalt, Verteidiger und Publikum – sie alle sind begeistert von der Vorstellung der Mannheimerin. „Total authentisch. Spitze!“, auch Regisseur Reinhold Baumann hat der Szene nichts mehr hinzuzufügen. Genauso stellt er sich das vor, wenn am Samstag, 6. April, das Amtsgericht zum „Tag der offenen Tür“ einlädt. Baumann möchte den Besuch im Amtsgericht zum Erlebnis zu machen. Ohne echtes Opfer, aber mit einem Riesentheater. „Mir ist es ein Anliegen, den Menschen darzustellen, was hier bei uns passiert“, sagt er.

Experte spricht über Erbstreit

Normalerweise arbeitet der Beamte in der Geschäftsstelle des Amtsgericht, bezeichnet sich selbst als „Allzweckwaffe“, kümmert sich um Haftkautionen und andere Hinterlegungen. „Viele glauben, es geht hier zu wie in den Gerichtssendungen im Fernsehen, aber so ist es eben nicht“, betont er. Deshalb inszeniert der Justizexperte ein Theaterstück – mit mit realem Hintergrund und Unterhaltungswert.

Das Schauspiel soll mit einem Handtauschenraub im Foyer des Amtsgerichts beginnen. Mittendrin im Trubel beim „Tag der offenen Tür“ wird Christoph Plottke, der den Täter Klaus Langfinger spielt, die Rentnerin überfallen. Zeugen des Angriffs werden die echten Besucher der Veranstaltung sein. Alle anderen Rollen sind bereits vergeben, zum Teil an Profis – wie die des Vorsitzenden Richters (Holger Hamm) oder die des Strafverteidigers (Steffen Kling) – zum Teil übernehmen auch Laien Aufgaben, so wie Irmgard Hierholzer, die als Geschädigte glänzt. Die Festnahme des Täters, die Vernehmung durch Polizeibeamte und schließlich die Gerichtsverhandlung – all das passiert live. Baumann moderiert die Szenen und erklärt dem Publikum den Ablauf. „Fragen sind unbedingt erwünscht“, betont der engagierte Beamte.

„Das Amtsgericht als offenes Haus präsentieren“, diese Idee verfolgt auch Pressesprecher Gunther Carra. „Wir wollen kein Elfenbeinturm sein“, erklärt er: „Hier passiert viel Zwischenmenschliches und vieles, was jedem von uns passieren kann.“ Und deshalb werden auch nicht nur Schauspieler in Aktion treten und ein Strafprozess nachgestellt – es kommen auch Experten zu Wort. Echte – mit jahrelanger Erfahrung. Wie Anderas Brilla zum Beispiel, Richter am Betreuungsgericht. Er wird, nachdem Amtsgerichts-Präsidentin Monika Stade die Besucher begrüßt hat, über die Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und freiheitsentziehende Maßnahmen berichten.

Viel Zeit für Austausch

Streit ums Erbe, Testamente, Wege der gesetzlichen Erbfolge – das ist das Spezialgebiet von Shirin Walter aus der Nachlassabteilung des Amtsgerichts. Nach einer Vorstellung der verschiedenen Berufe und deren Ausbildungswege gehört die Aufmerksamkeit Gerichtsvollzieher Alexander Bauer, der zur Versteigerung einlädt. Unter den Hammer kommen Aquarelle, die von den Besuchern vor Ort erstanden werden können.

Neben einen Expertenvortrag über den Weg von der Insolvenz zur Schuldenfreiheit stellen sich auch Vereine und Organisationen wie beispielsweise der Weiße Ring vor. Auch die Polizei wird vertreten sein, Tipps zum Thema Einbruchschutz geben und die Arbeit mit einem Drogenspürhund vorstellen.

„Die Vorträge dauern immer nur knapp eine Viertelstunde“, verspricht Reinhold Baumann: „Wir wünschen uns mehr den Dialog mit den Gästen.“ Die Verpflegung übernehmen Schüler des Ursulinen-Gymnasiums sowie Azubis des Amtsgerichts, die über alle ihre Einnahmen dann selbst verfügen dürfen. Fest steht jedenfalls beim Blick auf das Programm: Für jeden Geschmack dürfte etwas dabei sein.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019