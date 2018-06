Risiko für Infekte vermeiden

Anzeige

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Drogenmissbrauch haben Vertreter der Landesstelle für Suchtfragen in Baden-Württemberg und des Drogenvereins Mannheim in einer Pressekonferenz die aktuelle Situation in Mannheim dargestellt und sich für die Einrichtung eines Drogenkonsumraumes (DKR) in Mannheim ausgesprochen. Das Gespräch moderierte Eva Weiser, die Geschäftsführerin der Landesstelle für Suchtfragen in Baden-Württemberg. Hintergrund der Veranstaltung ist die Entscheidung der Landesregierung, die rechtliche Grundlage für solche niederschwelligen Einrichtungen zur Betreuung von Suchtkranken zu schaffen. Bis zur Sommerpause wird die Vorlage einer entsprechenden Rechtsverordnung für Baden-Württemberg erwartet.

Drogenkonsumräume sind Räume, in denen Suchtkranke bei der Einnahme illegaler Drogen – vorwiegend Opiate – medizinisch überwacht werden. Dies hat zum einen gesundheitspräventive und suchttherapeutische Ziele: Durch kontrollierte hygienische Bedingungen soll das Risiko von Infektionen (etwa durch den Gebrauch kontaminierter Spritzen) oder von Überdosierungen vermieden sowie eine Brücke zu weiterführenden Angeboten der Drogenhilfe geschlagen werden. Zum anderen soll der öffentliche Raum entlastet werden.

Verein betreut jährlich 700 Süchtige Nach Schätzungen des Mannheimer Drogenvereins konsumieren etwa 1700 Personen in Mannheim teilweise oder durchgängig Heroin, bei 1150 wird von einem intravenösen Gebrauch ausgegangen. Rund 700 Menschen aus diesem Personenkreis werden jährlich vom Drogenverein beraten und betreut. Über das Beschäftigungsprojekt Pick-up wurden im vergangenen Jahr 1347 Spritzen im öffentlichen Raum eingesammelt. 2016 und 2017 starben in Mannheim jeweils zehn Personen an den direkten Folgen des Drogenkonsums. Nicht erfasst sind Menschen, die mittelbar an den Folgen langjährigen Konsums gestorben sind. kako

Dialog mit Anwohnern

„Aus Sicht der Suchthilfe müssen wir klar sagen, dass wir die Notwendigkeit eines Drogenkonsumraums sehen“, so Philip Gerber, Geschäftsführer Inhalte und Innovation des Drogenvereins Mannheim. Das Problem bei der Suche sei vor allem, einen Raum zu finden, der für die Bewohner des Stadtteils akzeptabel und gleichzeitig für die Konsumenten gut zugänglich sei.