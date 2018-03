„Risiko für Jugendliche“

Drei von Mannheims 37 Wettbüros: in den N-Quadraten (großes Bild) sowie in den H- (oben rechts) und G-Quadraten. © Tröster

Matthias Kohler hat nicht generell etwas gegen Spielhallen und Wettbüros. „Die Frage ist nur, wo sie sich befinden“, sagt der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Neckarau. „In einem Gewerbegebiet würde ich die noch dulden, aber sie breiten sich zunehmend in Wohngebieten aus.“ In Neckaraus Einkaufsstraße, der Friedrichstraße, zum Beispiel solle demnächst in den Räumen einer ehemaligen Metzgerei ein

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4482 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.02.2018