Risikogebiet Mannheim - diese Einschränkungen gelten ab Samstag

Mannheim.Mannheim hat am Donnerstag die 7-Tages-Inzidenz von 50 überschritten. Aufgrund des ansteigenden Infektionsgeschehens hat die Stadt per Allgemeinverfügung weitere Corona-Einschränkungen angeordnet, die ab Samstag gelten.

Folgende Maßnahmen werden von der Stadt angeordnet:

weitere Einschränkungen der Teilnehmerzahl bei privaten Feiern – sowohl in privaten als auch in öffentlichen Räumen

Maskenpflicht im Freien an ausgewählten Straßen und Plätzen im Innenstadtbereich

Sperrzeit ab 23 Uhr für Gastronomen und Vergnügungsstätten

Alkohol-Straßenverkaufsverbot am Wochenende ab 22 Uhr

Limitierung der Teilnehmerzahl bei öffentliche Veranstaltungen in Innenräumen auf maximal 100 Personen

Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum

Maskenpflicht im Unterricht für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse

Die Allgemeinverfügung ist zu finden unter https://www.mannheim.de/informationen-zu-corona.

Aufgrund des weiteren Anstiegs an Corona-Neuinfektionen hat die Stadt Mannheim Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr angefordert, die das Gesundheitsamt bei seiner Arbeit unterstützen sollen. Das teilte die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit. Durch den Anstieg an Neuinfektionen ist auch die Zahl der nachzuverfolgenden Kontaktpersonenstark angestiegen, so dass der Mehraufwand nicht mehr durch das vorhandene Personal und die bereits hinzugezogenen Hilfskräfte gedeckt werden kann, hieß es dort. Die Soldatinnen und Soldaten sollen bei der Kontaktaufnahme mit positiv getesteten Bürgerinnen und Bürgern sowie deren Kontaktpersonen unterstützen. Der Einsatz ist laut Stadt ab dem 22. Oktober vorgesehen.