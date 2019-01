Ritterschlag für humorvolle Politiker

Vieles war neu und überraschend beim Galaabend des „Clubs der Knöchelträger“ im Leonardo Royal Hotel. Erstmals wurde eine Frau zum „Ritter vom Blauen Zecher“ geschlagen – und noch dazu eine „Rote“. Da die Grippewelle, die auch die Reihen im Festsaal erheblich lichtete, Jutta Steinruck (SPD) ans Bett fesselte, wurde die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin in Abwesenheit in die illustre Reihe mit Bernhard Vogel, Michael Glos, Theodor Waigel, Guido Wolf und Wolfgang Bosbach aufgenommen.

Diesen Ritterschlag erhalten Politiker, die sich als besonders humorvoll auszeichnen. Üblich ist, dass der jeweilige Vorgänger die Laudatio hält. Das war Hans-Ulrich Rülke, FDP-Fraktionsvorsitzender im Stuttgarter Landtag. Er beleuchtete mit humorvollen Worten den Werdegang Steinrucks. Und Rülke hatte erstaunlich tief gegraben. Das Ludwigshafener Stadtoberhaupt entstamme, so seine Recherchen, einem Raubrittergeschlecht aus dem 14. Jahrhundert, nämlich derer von Steinruck aus Steinau. Und irgendwie passe das ja auch wieder zusammen mit den Ämtern des früheren Mitglieds im Stadtrat der Stadt Ludwigshafen (1999-2009) sowie Abgeordneten im Landtag von Rheinland-Pfalz (2006-2009) und im Europäischen Parlament (2009-2017) durch die Erhebung von Steuern unterschiedlicher Art.

Als Überraschung zauberte der Präsident der Knöchelträger noch einen zweiten Kandidaten für den Ritterschlag aus dem Ärmel. Im närrischen 22. Jubeljahr wollten sie „ein rot-schwarzes Pärchen ehren“, so Franz Barth. Erstmals hielt der Präsident selbst die Laudatio auf den Bürgermeister von Limburgerhof, Andreas Poignée (CDU). In humorvollen Reimen beschrieb Barth den Werdegang des Ortschefs der 12000-Einwohner-Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis. Der 42-Jährige sei zwar erst seit August im Amt, habe aber seine Qualitäten schon als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr bewiesen und manches Feuer gelöscht.

Hoheitlicher Glanz im Saal

Eingebettet war der Ritterschlag durch Senats-Vizepräsident Jürgen Janßen, der außerdem Mitglied des KV Rheinschanze Ludwigshafen ist, in ein närrisches Programm. Nach dem Sektempfang marschierte die Mannheimer Schlossgarde, das Mannheimer Traditions Corps, in den Festsaal ein. Für hoheitlichen Glanz beim Festmahl sorgte das Mannheimer Stadtprinzenpaar, Daniela I. und Dirk II. Verdiente Fasnachter wurden zu Senatoren ernannt. Außerdem ehrte First Lady Verena I. jeden der illustren Gäste im Saal mit dem Jahresorden der Knöchelträger.

Für närrische Unterhaltung sorgten Selina Bauer, Tanzmariechen des KV Insulaner, Horst Karcher, der Mann mit der Quetsch, Sängerin Naomi aus Karlsruhe und die langjährige musikalische Begleiterin der Knöchelträger, Martina Vogt. Nicht nur Chefprotokoller Franz Barth kritisierte scharfzüngig die Politik in Mannheim und der Welt, sondern auch Thomas Barth. Der Perkeo von Heidelberg hatte zudem den Fanfarenzug der Perkeo Gesellschaft Heidelberg mitgebracht, der den Besuchern mächtig einheizte.

