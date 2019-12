RNV modernisiert Automaten

Bis Ende des 1. Halbjahres 2020 will die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) 40 Prozent der 420 Fahrausweisautomaten durch Neugeräte ersetzen. Insgesamt investiert die RNV nach eigenen Angaben 5,8 Millionen Euro in 160 neue Fahrscheinautomaten auf „höchstem technischen Stand“. Der Verkehrsbetrieb tauscht bereits seit Ende November nach und nach die Automaten aus, so dass bald überall Kartenzahlung möglich ist.

Ziel dieser Maßnahme ist es nach Angaben des Unternehmens, einen modernen, komfortableren und barrierefreien ÖPNV zu gewährleisten: „Es ist unser Anspruch, Fahrausweisautomaten auf höchstem technischem Stand anzubieten“, stellt Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der RNV, dar: „Wir möchten unseren Fahrgästen mit zeitgemäßen Kundenservices eine möglichst angenehme Fahrt ermöglichen. Dafür tätigen wir nun eine Investition von 5,8 Millionen Euro.“

Warenkorbfunktion neu

Der neue Fahrausweisautomat biete im Vergleich zu den zwei Vorgängermodellen, die weiter im Verkehrsgebiet bestehen bleiben, eine Warenkorbfunktion an. Der Kunde kann mehrere Produkte sammeln und zum Schluss seine Auswahl bezahlen. Zudem biete das neue Modell, wie auch der direkte Vorgänger, spezielle Bedienmöglichkeiten für seheingeschränkte Menschen. An beiden Automaten wird der eingeblendete Text zum Beispiel bei entsprechender Auswahl in Deutsch oder Englisch vorgelesen. Auch die Barrierefreiheit wird durch eine niedrige Anbringung der Bedienelemente sichergestellt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019