RNV sicher: Bahn passt überall durch

Die Frage ist – nach dem Debakel mit neuen Straßenbahnen in Duisburg, die zu breit für bestimmte Bahnhöfe und Tunnelstrecken im dortigen Netz sind – nicht ganz von der Hand zu weisen: Können die neuen Züge im RNV-Netz überall fahren? Nach Angaben von Unternehmenssprecher Alexander Graf ist sichergestellt, dass die neuen Fahrzeuge überall fahren können – insbesondere in den drei unterirdischen Bahnhöfen an der Dalbergstraße (Mannheim) sowie im Rathauscenter und am Hauptbahnhof in Ludwigshafen. Die Haltestelle Rathauscenter soll langfristig allerdings wieder an die Oberfläche verlegt werden. lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.10.2018