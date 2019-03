Roboter und Spiele

Bereits zum sechsten Mal öffnet die Stadtbibliothek für Familien ihre Türen auch an einem Sonntag: Am 17. März, von 14 und 17 Uhr, gibt es in der Zentralbücherei im Stadthaus N 1 verschiedene Mitmachstationen für jüngere und ältere Gäste.

An diesem Tag lesen ehrenamtliche Vorlesepaten den Gästen vor, der Verein SpieleMa bringt neue Brettspiele zum Ausprobieren mit, und das Duo „Die Bastler“ bietet eine kreative Station an. Außerdem baut die Bibliothek Stationen für Konsolenspiele und das Programmieren von Robotern auf, und der Förderkreis Stadtbibliothek Mannheim organisiert wieder die beliebte Schminkstation. Im Bibliothekscafé gibt es Kuchen und Brezeln.

Ziel der Veranstaltung ist es, Familien die gemeinsame Nutzung der Angebote der Stadtbibliothek zu ermöglichen. Höhepunkt des Nachmittags ist um 15 Uhr ein Gastspiel des Theaters „Sturmvogel“ mit dem Stück „Der Wolf und die kleinen Geißlein“. Eine Anmeldung unter 0621/29 38 92 5 oder per Mail an stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de ist erforderlich. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Familie. Bei Vorlage des Gutscheins aus dem Mannheimer Familienpass ist der Eintritt frei. baum/zg

