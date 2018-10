Rock, Jazz und Soul mit der SRH-Bigband

Seit 16 Jahren tourt die SRH-Bigband nicht nur durch Deutschland, sondern begeisterte auch Musikfreunde in Frankreich, Spanien, Tschechien, Ungarn und den USA mit ihren Auftritten. Am Sonntag (14.) präsentiert sich die Bigband mit ihrem aktuellen Programm um 19 Uhr im John-Deere-Forum in Mannheim. Unterstützt werden die Instrumentalisten von Sängerin Viola Bommer und Sänger Robert Earl Wilson. Die „musikalische Betriebsmannschaft“, die 2002 von Rainer Maertens und Mitarbeitern des SRH-Konzerns in Heidelberg gegründet wurde, besteht aus Angestellten und Gastmusikern, die in einer typischen Bigband-Besetzung mit Saxofonen, Posaunen, Trompeten, Piano, Bass, Drums und Perkussion auftreten. Zum Repertoire der Musiker gehören Stücke aus Jazz, Swing, Funk, Rock, Latin und Soul. Der „MM“ verlost dafür drei Mal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Bigband“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. red/lok (Bild: SRH-Bigband)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.10.2018